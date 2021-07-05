Топ-5 документальных фильмов на канале LIFE doc

Не одно столетие учёные со всего мира работали над фундаментальным вопросом науки — о бессмертии человека. Сегодня они гораздо ближе к ответу, чем средневековые алхимики. Теперь над вопросом работают не только учёные, но и предприниматели: создаются крупнейшие компании и инвестируются многомиллионные бюджеты. По словам специалистов, человечество стоит на пороге биотехнологической революции.

В марте на международной конференции в Оксфорде учёные сделали выводы, что продлить жизнь человека можно до 120 лет уже в ближайшем будущем, а в перспективе надеются полностью остановить старение: «Бессмертие — это уже реальность».

В документальном фильме LIFE речь пойдёт об отечественных экспериментах и радикальных методах продления жизни — в генетическом, кибернетическом и цифровом вариантах.