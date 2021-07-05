Топ-5 документальных фильмов на канале LIFE doc

«Бессмертие. Кому достанется вечная жизнь»
Не одно столетие учёные со всего мира работали над фундаментальным вопросом науки — о бессмертии человека. Сегодня они гораздо ближе к ответу, чем средневековые алхимики. Теперь над вопросом работают не только учёные, но и предприниматели: создаются крупнейшие компании и инвестируются многомиллионные бюджеты. По словам специалистов, человечество стоит на пороге биотехнологической революции.
В марте на международной конференции в Оксфорде учёные сделали выводы, что продлить жизнь человека можно до 120 лет уже в ближайшем будущем, а в перспективе надеются полностью остановить старение: «Бессмертие — это уже реальность».
В документальном фильме LIFE речь пойдёт об отечественных экспериментах и радикальных методах продления жизни — в генетическом, кибернетическом и цифровом вариантах.
Российские футурологи, философы, генетики, IT-предприниматели размышляют о достижении бессмертия — они уже живут в новом технологическом мире и считают вопрос о бессмертии не мифом, а практической задачей. Они ставят опыты и планируют стоять у истоков новой вехи человечества.
- Футуролог Данила Медведев поделится информацией о секретных опытах своей команды, которая разрабатывает технологию подсадки головы человеку.
- Незрячий советский и российский философ Игорь Вишев рассказывает о том, как крионировал жену и планирует заморозить свой мозг.
- IT-разработчики видят иной путь к достижению бессмертия и создают метавселенную или, другими словами, «аватар», куда каждому человеку будет открыт доступ.
«Homo Deus. Кого спасут игры в Бога»
В начале XXI века учёные расшифровали ДНК человека, которая может привести к масштабированным изменениям и возможной эволюции человека в будущем. В 2018 году китайский учёный Хэ Цзянькуй ошарашил весь мир: ему удалось отредактировать эмбрионы и "вырастить" здоровых близняшек от ВИЧ+ отца. Но вместо радости и оваций учёный получил общемировой хейт, арест и волчий билет в науке. А в прошлом году двум учёным, Эмманюэль Шарпентье и Дженнифер Даудне, присудили Нобелевскую премию за метод редактирования генома CRISPR/Cas9.
Что значит геномное редактирование для человека? Достаточно поменять некоторую последовательность в геноме, чтобы устранить патологию человека или даже задать желаемые характеристики будущему ребёнку.
Для одних учёных эксперименты над людьми оказались неприемлемыми, для других — это огромный шаг на пути к прогрессу. Что, если это приведёт к излечению онкологии, патологии сердца или наследственной глухоты? Или в будущем удастся задавать ребёнку нужные характеристики: цвет волос, глаз, спортивные данные, умственные способности?
Автор документального фильма встретилась с учёными, врачами, культурологами, родителями, чтобы выяснить, так ли ужасны эти эксперименты. Куда нас могут привести мечты об идеальном обществе, что есть норма и кто диктует эту норму в эпоху новой этики, готовы ли мы к новому будущему?
Документальный фильм, посвящённый 60-летию полёта человека в космос
Ровно 60 лет назад родилась мировая космонавтика — 12 апреля 1961 года впервые в космос отправился советский космонавт Юрий Гагарин. С тех пор космическая отрасль сильно изменилась. Сейчас космонавты живут на орбите по шесть месяцев в году, проводят эксперименты, выходят в прямые эфиры и даже привозят олимпийский факел на космическую станцию.
Но история космонавтики всегда будет начинаться с советского космонавта, который первым полетел в космос, первым вышел в открытый космос, даже первой космонавткой была советская девушка.
Они были героями, суперзвёздами — ту славу и обожание, которые были у космонавтов тогда, сейчас трудно вообразить. Человеческая сторона этих героев всегда находилась в тени сияния их прекрасно скроенного имиджа. Ничто человеческое им не чуждо, они также ошибались, гневались, верили в приметы.
Именно об этой человеческой стороне их жизни пойдёт речь в документальном фильме. Своими воспоминаниями о первом полёте, об обычной жизни героев вне кадра поделились:
- внук Сергея Королёва;
- племянница Юрия Гагарина;
- дважды Герой СССР и первая женщина в открытом космосе Светлана Савицкая;
- лётчик-космонавт Сергей Рязанский;
- а также научные журналисты, популяризаторы космонавтики, музейные и научные работники.
Зрители также узнают, почему выбрали именно Валентину Терешкову и почему после её полёта женщин перестали допускать в космонавты, почему главное пространство Space X Илона Маска называется именем Сергея Королёва.
«Всё ещё ты. Жизнь с деменцией»
Ежегодно деменция развивается почти у 10 миллионов человек. Это крайне тревожный сигнал. Что может быть причиной? Травматические повреждения, образ жизни, генетика? Есть надежда на помощь или это конец? О людях с деменцией, их мечтах, образе жизни, поддержке близких, а также подробный разговор с врачами и учёными — в нашем первом фильме.
«Сахалин. Жизнь как в кино»
Остров Сахалин — уникальное место, которое живёт своей особой жизнью. Про каждого жителя этого уголка России вполне можно снять кино. Какая это будет история: драма, приключения, комедия или психологический триллер?
Это истории: мужчины, который мечтает попасть в шторм на далёкий мыс, старый смотритель маяка, который посвятил своей мечте все годы, дети, которые учатся выходить в открытое море, молодой музыкант, изучающий историю войны, лесник, воспитывающий два десятка беговых собак, деревня, в которой живут последние представители исчезающего коренного народа нифхи, археолог, который, кажется, мог бы сыграть Индиана Джонса, и другие. У каждого из них свои жизненные фильмы, которые складываются в удивительную историю этого большого острова.
Автор документального фильма проехал остров с севера на юг, чтобы выслушать разные и удивительные истории живущих там героев. Людей, у которых на Сахалине жизнь как в кино. И кино это очень разное, но удивительно интересное.
Больше специальных проектов и расследований вы можете посмотреть на канале LIFE doc.