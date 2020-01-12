Топ-5 лучших снимков десятилетия от National Geographic

«Благоговение», – говорит фотограф Линн Джонсон, вспоминая момент, когда она и медицинский персонал сгрудились вокруг человеческого лица, аккуратно лежавшего на столе в операционной перед ними – лица, полученного от погибшего донора, еще не попавшее той, кому оно преднозначалось. На протяжении более чем двух лет ее друг и коллега-фотограф Мэгги Стебер документировала историю Кэти Стаблфилд, молодой пациентки Кливлендской клиники. Ее лицо было фактически уничтожено после попытки самоубийства с помощью огнестрельного оружия, когда Кэти было 18 лет. Смерть другой молодой женщины сделала возможным процесс пересадки лица, задокументированный фотографами Стебер, Джонсон и автором Джоанной Коннорс в выпуске National Geographic за сентябрь 2018 года. Операция длилась 31 час, и она прошла успешно. Кэти продолжает работать над речью и мимимкой своего нового лица и недавно сказала, что надеется поступить в колледж.

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