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Жизнь планеты

Топ-5 лучших снимков десятилетия от National Geographic

12 января 2020
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Судану – последнему самцу вымирающего подвида северного белого носорога – было уже 45 лет, когда он умер. Он прожил долгую жизнь. Последние годы Судан провел на родных пастбищах – правда, его всегда сопровождала вооруженная охрана для защиты от браконьеров. Он даже приобрел большую известность – этого носорога добродушно стали называть «самым завидным женихом в мире». Перед смертью Судан был окружен людьми, которые все эти годы любили и защищали его. Джозеф Вачира (на снимке), один из смотрителей, подошел, чтобы еще раз почесать его за ухом. Судан прислонился своей тяжелой головой к голове Вачиры. Ами Витале сделала фотографию двух старых друзей – они были вместе в последний раз.
Фото: Ами Витале
Редакторы и читатели National Geographic вместе выбрали самые сильные снимки прошедшего десятилетия. На это стоит посмотреть.

Редакция National Geographic отобрала 15 снимков из миллионов кадров, сделанных фотографами журнала по всему миру. Затем подписчикам журнала в Инстаграме было предложено проголосовать и выбрать самые сильные кадры – в результате получилась эта подборка из пяти снимков. За каждым из кадров скрывается трогательная, удивительная, познавательная история – фри-соло альпиниста, который совершил невозможное; девушки без лица, отчаявшейся жить нормальной жизнью; самого старого национального парка Америки, все так же нуждающегося в защите; стремительных и загадочных колибри и жизни и смерти Судана, последнего представителя северного белого носорога на Земле. Мы предлагаем вам не только посмотреть на захватывающие дух фотографии, но и прочитать материал о каждой из них. 

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Автор фото: Ананд Варма

Чтобы «запастись горючим» для дневного полета, колибри могут выпивать нектара больше, чем весят сами. При этом языком они совершают до 15 лакающих движений в секунду. Раздвоенный язычок калипты Анны можно рассмотреть сквозь стеклянные стенки сосуда: колибри пьет искусственный нектар, в который для поддержания здоровья птиц в неволе добавлен белок и другие питательные вещества (крупинки в сосуде). 

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Автор фото: Чарли Хэмилтон Джеймс

Некоторые участки Йеллоустона сегодня даже более дикие, чем сотню лет назад. Вот и гризли становится все больше. Этот, из национального парка Гранд-Титон, по-хозяйски отгоняет ворон от бизоньей туши, которую работники парка оттащили от дороги – подальше от падальщиков и туристов.

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Автор фото: Джимми Чин

Долина Йосемити – далеко внизу. Алекс Хоннолд движется по трещине на юго-западном склоне 900-метрового Эль-Капитана. Перед тем как совершить этот подвиг 3 июня 2017 года, он почти 10 лет вынашивал свой план – и полтора года тренировался. Он сделал то, что настоящие профи долгое время считали невозможным, – так называемое восхождение фри-соло на культовую вершину. Это значит, что он один и без страховки – сантиметр за сантиметром – покорил вершину 900-метровой отвесной скалы.

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Автор фото: Линн Джонсон

«Благоговение», – говорит фотограф Линн Джонсон, вспоминая момент, когда она и медицинский персонал сгрудились вокруг человеческого лица, аккуратно лежавшего на столе в операционной перед ними – лица, полученного от погибшего донора, еще не попавшее той, кому оно преднозначалось. На протяжении более чем двух лет ее друг и коллега-фотограф Мэгги Стебер документировала историю Кэти Стаблфилд, молодой пациентки Кливлендской клиники. Ее лицо было фактически уничтожено после попытки самоубийства с помощью огнестрельного оружия, когда Кэти было 18 лет. Смерть другой молодой женщины сделала возможным процесс пересадки лица, задокументированный фотографами Стебер, Джонсон и автором Джоанной Коннорс в выпуске National Geographic за сентябрь 2018 года. Операция длилась 31 час, и она прошла успешно. Кэти продолжает работать над речью и мимимкой своего нового лица и недавно сказала, что надеется поступить в колледж.

Об этой истории можно прочитать здесь.

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