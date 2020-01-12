Топ-5 лучших снимков десятилетия от National Geographic
Редакция National Geographic отобрала 15 снимков из миллионов кадров, сделанных фотографами журнала по всему миру. Затем подписчикам журнала в Инстаграме было предложено проголосовать и выбрать самые сильные кадры – в результате получилась эта подборка из пяти снимков. За каждым из кадров скрывается трогательная, удивительная, познавательная история – фри-соло альпиниста, который совершил невозможное; девушки без лица, отчаявшейся жить нормальной жизнью; самого старого национального парка Америки, все так же нуждающегося в защите; стремительных и загадочных колибри и жизни и смерти Судана, последнего представителя северного белого носорога на Земле. Мы предлагаем вам не только посмотреть на захватывающие дух фотографии, но и прочитать материал о каждой из них.
Чтобы «запастись горючим» для дневного полета, колибри могут выпивать нектара больше, чем весят сами. При этом языком они совершают до 15 лакающих движений в секунду. Раздвоенный язычок калипты Анны можно рассмотреть сквозь стеклянные стенки сосуда: колибри пьет искусственный нектар, в который для поддержания здоровья птиц в неволе добавлен белок и другие питательные вещества (крупинки в сосуде).
Некоторые участки Йеллоустона сегодня даже более дикие, чем сотню лет назад. Вот и гризли становится все больше. Этот, из национального парка Гранд-Титон, по-хозяйски отгоняет ворон от бизоньей туши, которую работники парка оттащили от дороги – подальше от падальщиков и туристов.
Долина Йосемити – далеко внизу. Алекс Хоннолд движется по трещине на юго-западном склоне 900-метрового Эль-Капитана. Перед тем как совершить этот подвиг 3 июня 2017 года, он почти 10 лет вынашивал свой план – и полтора года тренировался. Он сделал то, что настоящие профи долгое время считали невозможным, – так называемое восхождение фри-соло на культовую вершину. Это значит, что он один и без страховки – сантиметр за сантиметром – покорил вершину 900-метровой отвесной скалы.
«Благоговение», – говорит фотограф Линн Джонсон, вспоминая момент, когда она и медицинский персонал сгрудились вокруг человеческого лица, аккуратно лежавшего на столе в операционной перед ними – лица, полученного от погибшего донора, еще не попавшее той, кому оно преднозначалось. На протяжении более чем двух лет ее друг и коллега-фотограф Мэгги Стебер документировала историю Кэти Стаблфилд, молодой пациентки Кливлендской клиники. Ее лицо было фактически уничтожено после попытки самоубийства с помощью огнестрельного оружия, когда Кэти было 18 лет. Смерть другой молодой женщины сделала возможным процесс пересадки лица, задокументированный фотографами Стебер, Джонсон и автором Джоанной Коннорс в выпуске National Geographic за сентябрь 2018 года. Операция длилась 31 час, и она прошла успешно. Кэти продолжает работать над речью и мимимкой своего нового лица и недавно сказала, что надеется поступить в колледж.
Об этой истории можно прочитать здесь.