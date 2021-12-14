Торнадо принес фотографию 1942 года

После публикаций Кэти получила множество сообщений и узнала, что «Сватцелл» — очень распространенная фамилия в Кентукки. И всего за два часа семья, потерявшая фотографию, была найдена. Правнук женщины, изображенной на фотографии, жил в районе города Доусон-Спрингс, лежащем в 240 километрах от Нью-Олбани. Пост увидел один из друзей и отметил его.

Доусон-Спрингс оказался в числе многих городов, пострадавших в результате серии торнадо, которые принес на Средний Запад массивный шторм.