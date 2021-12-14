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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Торнадо принес фотографию 1942 года

Анастасия Баринова
14 декабря 2021
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Фото: Katie Posten/Twitter
Женщина, обнаружившая чужой старинный снимок, нашла его владельцев с помощью соцсетей.

Жительница Нью-Олбани Кэти Постен нашла на лобовом стекле своего автомобиля фотографию с изображением женщины и ребенка. Подпись на обратной стороне гласила: «Герти Сватцелл + Джей Ди Сватцелл, 1942 год». Кэти предположила, что снимок был принесен торнадо, который накануне обрушился на шесть штатов Среднего Запада: в новостях постоянно говорилось о том, что обломки разрушенных домов и вещей приземляются далеко. Она решила вернуть фотографию владельцам и разместила изображение в соцсетях.

После публикаций Кэти получила множество сообщений и узнала, что «Сватцелл» — очень распространенная фамилия в Кентукки. И всего за два часа семья, потерявшая фотографию, была найдена. Правнук женщины, изображенной на фотографии, жил в районе города Доусон-Спрингс, лежащем в 240 километрах от Нью-Олбани. Пост увидел один из друзей и отметил его.

Доусон-Спрингс оказался в числе многих городов, пострадавших в результате серии торнадо, которые принес на Средний Запад массивный шторм.

В ближайшие дни Кэти планирует встретиться с представителями семьи Сватцелл. Она не хочет посылать реликвию по почте, опасаясь, что та потеряется снова. Между тем ее пример оказался заразительным: после публикации множество людей через соцсети принялись искать владельцев вещей, принесенных стихийным бедствием.

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