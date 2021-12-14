Торнадо принес фотографию 1942 года

Жительница Нью-Олбани Кэти Постен нашла на лобовом стекле своего автомобиля фотографию с изображением женщины и ребенка. Подпись на обратной стороне гласила: «Герти Сватцелл + Джей Ди Сватцелл, 1942 год». Кэти предположила, что снимок был принесен торнадо, который накануне обрушился на шесть штатов Среднего Запада: в новостях постоянно говорилось о том, что обломки разрушенных домов и вещей приземляются далеко. Она решила вернуть фотографию владельцам и разместила изображение в соцсетях.
Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o— Katie Posten (@katieposten) December 11, 2021
После публикаций Кэти получила множество сообщений и узнала, что «Сватцелл» — очень распространенная фамилия в Кентукки. И всего за два часа семья, потерявшая фотографию, была найдена. Правнук женщины, изображенной на фотографии, жил в районе города Доусон-Спрингс, лежащем в 240 километрах от Нью-Олбани. Пост увидел один из друзей и отметил его.
Доусон-Спрингс оказался в числе многих городов, пострадавших в результате серии торнадо, которые принес на Средний Запад массивный шторм.
A southwest #Kentucky town of 2,600, Dawson Springs KY, was also leveled in the #tornadooutbreak. Here are pictures taken this morning. @weatherchannel is live. #tornados pic.twitter.com/oA0bNU7orQ— Justin Michaels (@JMichaelsNews) December 11, 2021
В ближайшие дни Кэти планирует встретиться с представителями семьи Сватцелл. Она не хочет посылать реликвию по почте, опасаясь, что та потеряется снова. Между тем ее пример оказался заразительным: после публикации множество людей через соцсети принялись искать владельцев вещей, принесенных стихийным бедствием.