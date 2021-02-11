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Жизнь планеты

Трое людей застряли на необитаемом острове на 33 дня

National Geographic Россия
11 февраля 2021
Они выживали, питаясь крысами и моллюсками.

Береговая охрана США сообщила о спасении трех кубинцев, которые оказались на необитаемом острове Ангилья-Кей на Багамах после затопления их лодки.

По сообщениям официальных лиц, кубинские граждане находились на острове в течение 33 дней, питаясь моллюсками и крысами.

Людей, размахивающих на острове самодельным флагом, заметили с легкомоторного самолета. Сразу их спасти не удалось, но на остров сбросили воду, еду и рацию. По ней кубинцы — двое мужчин и женщина — объяснили, что им нужна медицинская помощь.

На следующий день на место прибыл вертолет и подобрал кубинцев. По словам командира вертолета Майка Аллерта, у обитателей острова наблюдались признаки обезвоживания и усталости. Пострадавшие рассказали, что самой большой проблемой на острове была нехватка воды.

После спасения кубинцев доставили в медцентр во Флориде — серьезных травм у них нет. Затем двоих мужчин и женщину передали иммиграционной и таможенной службе США. Спасатели отметили, что никогда еще не сталкивались с ситуацией, когда люди застревали на необитаемом острове так надолго.

Юго-восточная служба береговой охраны США также поделилась в социальных сетях видео, на котором экипаж из Майами сбрасывает пищу, воду и радио для попавших в беду людей за день до спасения.

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