Трое людей застряли на необитаемом острове на 33 дня

Береговая охрана США сообщила о спасении трех кубинцев, которые оказались на необитаемом острове Ангилья-Кей на Багамах после затопления их лодки.

По сообщениям официальных лиц, кубинские граждане находились на острове в течение 33 дней, питаясь моллюсками и крысами.

Людей, размахивающих на острове самодельным флагом, заметили с легкомоторного самолета. Сразу их спасти не удалось, но на остров сбросили воду, еду и рацию. По ней кубинцы — двое мужчин и женщина — объяснили, что им нужна медицинская помощь.