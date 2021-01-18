Троице-Сергиева лавра включена в реестр особо ценных объектов России

Архитектурный ансамбль Свято-Троицкой Сергиевой лавры включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России под номером 104.
Как уточняют в обители, присвоение лавре такого статуса означает отнесение ее к высшей категории охраны и учета, которая предполагает особые формы государственной поддержки.
Регистрационный реестр Государственного свода ведется министерством культуры РФ и является основным учетным перечнем особо ценных объектов, которые включаются в него под соответствующим порядковым номером на основании решений президента страны об отнесении их к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.
К особо ценным объектам культурного наследия относятся историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, а также другие объекты, которые представляют собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.
Так, в реестр входят Московский Кремль, музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна», Эрмитаж, Российская государственная библиотека и другие объекты.
Датой основания Свято-Троицкой обители принято считать поселение преподобного Сергия Радонежского на холме Маковец (70 км к северо-востоку от Москвы) в 1337 году.
На протяжении столетий Троице-Сергиева лавра считается одним из самых почитаемых общерусских монастырей, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
В 1920 году лавра была закрыта, в ее зданиях разместились Историко-художественный музей и другие учреждения, часть строений заняли под жилье. Возрождение обители началось в 1946 году В 1949 году в стенах Лавры возобновила свою деятельность Московская духовная академия. В 1971, 1988, 1990 годах в Троице-Сергиевой обители проходили Поместные Соборы.
Статус лавры получают только некоторые из крупнейших православных монастырей, имеющих особенное историческое и духовное значение. В России находятся две лавры: Троице-Сергиева лавра (с 1744 года) и Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге (с 1797 года).
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