«Турфирмы давно ушли на второй план». Как цифровые технологии меняют нашу жизнь
Appollo Digital — команда специалистов в области интерактивных технологий, от программного обеспечения до проектирования и реализации аппаратных решений. За последние пять лет AD успели поработать с Mercedes, Mastercard, Land Rover, FIFA, Sony, Volkswagen, Coca-Cola и другими крупнейшими мировыми брендами из совершенно разных областей.
– В каких нишах цифровые технологии сейчас востребованы больше всего?
– Одними из первых их стали использовать специалисты в области маркетинга и рекламы для вовлечения аудитории и роста продаж. Технологические достижения быстро завоевали пользователя, в корне изменив покупательские привычки. То же самое можно сказать про тревел-индустрию: по сути, турфирмы уже давно ушли на второй план. С появлением онлайн-агрегаторов — Booking, Airbnb, Островок и прочих — пользователи стали сами планировать путешествия и выбирать составляющие своего отдыха, будь то отель, автомобиль или экскурсии, минуя посредников в лице туроператоров. Собственно, банкротство старейшей туристической компании Thomas Cook — яркое тому подтверждение.
Можно сказать, что появился новый тип отдыха — digital. Это не просто пассивный или активный отдых. Это связка технологий и повседневной жизни, некий VR-аттракцион дома. Виртуальные граффити позволяют каждому ощутить себя художником. Multitouch-бар дает волю фантазии — с ним можно бесконечно создавать новые проекции за счет использования визуальных эффектов. Технологии даже позволяют почувствовать себя волшебником, перемещаясь в разные миры аттракциона виртуальной реальности — event motion. Становится возможным то, что несколько лет назад считалось фантастикой. Можно сказать, что человек управляет миром и создает новую реальность.
– При этом появляется и обратный процесс. Не только человек формирует реальность, но и технологии управляют человеком, а он это не всегда осознает.
– Безусловно. Яркий пример — маркетинг и реклама, о чем я уже упоминал выше. С помощью технологий компании привлекают внимание потенциальных клиентов и по сути влияют на их решения, в том числе за счет геймификации. Благодаря виртуальной реальности человек может увидеть продукт в действии и буквально ощутить, что уже пользуется им. Еще один вариант — интерактивная витрина, которая вовлекает человека в свой мир. Например, мы реализовывали проекты, где на основании личных данных (пол, возраст, эмоции и пр), система подбирала автомобиль для гостя. Настолько личный подход, конечно же, имел немалое влияние на принятие решения.
– Возвращаясь к созданию новой реальности: можете привести конкретные примеры?
– Это уже длинный список, который постоянно растет. Например, для выставок используют интерактивную стену с включением геймификации. Графический водопад выглядит очень эффектно, когда из падающей воды проявляется рисунок. Coffee face отражает оригинальные формы воссоздания произведения искусства на пенке кофе. Я уже не говорю о применении технологий, которые полностью переносят посетителя в нужную эпоху или обстоятельства, задействовав все органы чувств — 5D. Мне очень нравится реклама национальных железных дорог Франции «Европа. Это просто по соседству», в которой авторы продвигают идею доступности путешествий. В рамках этой кампании в Париже на разных улицах установили двери с названиями разных городов Европы. Прохожие, открывая их, могли «оказаться» в Барселоне, Женеве, Милане, Брюсселе или другом европейском городе. Работало это посредством трансляции на видеоэкране событий, происходящих в соответствующем городе в режиме реального времени. При этом в Милане при открытии двери прохожего ждал клоун, предлагающий повторять за ним движения, в Барселоне — танцоры, демонстрирующие различные па, в Брюсселе — уличный художник, за секунду рисующий шарж с любопытного француза. Технологически задействованы интерактивные стены, проекции, бесконтактные сенсорные датчики.
– Реализовывали ли вы сами проект с элементами туризма?
– Еще нет, к сожалению, именно с туризмом не было опыта. Однако мы реализовали множество других масштабных проектов, связанных с автомобильной промышленностью и таким знаковым мероприятием, как чемпионат мира по футболу 2018. В свою очередь, мы всегда открыты к новым предложениям и с радостью реализуем проект в области туризма. Наша компания обладает достаточным количеством технологического и человеческого ресурса для реализации подобных идей.
– Насколько человеческий фактор остается значимым и значительным в нашем digital-мире?
– Безусловно, значителен и значим, ведь даже искусственный интеллект сейчас без человека это ничто, потому что нужно для начала его нужно обучить, создать алгоритмы. Еще долгое время роботы (пусть вас не пугает это слово, речь в принципе о любых автоматизированных системах и цепочках) полностью не смогут стать полноценной заменой людей, потому что у нас есть уникальные, свойственные только нам способности, а также опыт. При этом сейчас интересно и важно «подружиться» с последними разработками техники, поскольку они расширяют наши возможности, в том числе в «перемещении» во времени и пространстве, что в некотором смысле делает нас супергероями, суперлюдьми.
– В условиях мировой пандемии, когда невозможно проводить массовые мероприятия, цифровые компании продолжают привлекать аудиторию на свои проекты. Какие примеры вам запомнились больше всего?
Активнее всего этой возможностью пользуются музеи и парки, которые устраивают виртуальные экскурсии. Google запустил отдельный проект Google Arts and Culture, в котором собраны ссылки на ведущие мировые музеи, библиотеки, театры и прочее. Многие музеи сделали самостоятельные видеоэкскурсии – 3D-ролики с самыми интересными залами и экспонатами есть у Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Британского музея и даже NASA. А компания Ubisoft, например, запустила бесплатные интерактивные туры по Древней Греции и Египту. Получается, путешествия стали возможны не только в геолокационном формате, но и во временном.