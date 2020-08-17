«Турфирмы давно ушли на второй план». Как цифровые технологии меняют нашу жизнь

Appollo Digital — команда специалистов в области интерактивных технологий, от программного обеспечения до проектирования и реализации аппаратных решений. За последние пять лет AD успели поработать с Mercedes, Mastercard, Land Rover, FIFA, Sony, Volkswagen, Coca-Cola и другими крупнейшими мировыми брендами из совершенно разных областей.

– В каких нишах цифровые технологии сейчас востребованы больше всего?

– Одними из первых их стали использовать специалисты в области маркетинга и рекламы для вовлечения аудитории и роста продаж. Технологические достижения быстро завоевали пользователя, в корне изменив покупательские привычки. То же самое можно сказать про тревел-индустрию: по сути, турфирмы уже давно ушли на второй план. С появлением онлайн-агрегаторов — Booking, Airbnb, Островок и прочих — пользователи стали сами планировать путешествия и выбирать составляющие своего отдыха, будь то отель, автомобиль или экскурсии, минуя посредников в лице туроператоров. Собственно, банкротство старейшей туристической компании Thomas Cook — яркое тому подтверждение.

Можно сказать, что появился новый тип отдыха — digital. Это не просто пассивный или активный отдых. Это связка технологий и повседневной жизни, некий VR-аттракцион дома. Виртуальные граффити позволяют каждому ощутить себя художником. Multitouch-бар дает волю фантазии — с ним можно бесконечно создавать новые проекции за счет использования визуальных эффектов. Технологии даже позволяют почувствовать себя волшебником, перемещаясь в разные миры аттракциона виртуальной реальности — event motion. Становится возможным то, что несколько лет назад считалось фантастикой. Можно сказать, что человек управляет миром и создает новую реальность.

– При этом появляется и обратный процесс. Не только человек формирует реальность, но и технологии управляют человеком, а он это не всегда осознает.

– Безусловно. Яркий пример — маркетинг и реклама, о чем я уже упоминал выше. С помощью технологий компании привлекают внимание потенциальных клиентов и по сути влияют на их решения, в том числе за счет геймификации. Благодаря виртуальной реальности человек может увидеть продукт в действии и буквально ощутить, что уже пользуется им. Еще один вариант — интерактивная витрина, которая вовлекает человека в свой мир. Например, мы реализовывали проекты, где на основании личных данных (пол, возраст, эмоции и пр), система подбирала автомобиль для гостя. Настолько личный подход, конечно же, имел немалое влияние на принятие решения.

– Возвращаясь к созданию новой реальности: можете привести конкретные примеры?

– Это уже длинный список, который постоянно растет. Например, для выставок используют интерактивную стену с включением геймификации. Графический водопад выглядит очень эффектно, когда из падающей воды проявляется рисунок. Coffee face отражает оригинальные формы воссоздания произведения искусства на пенке кофе. Я уже не говорю о применении технологий, которые полностью переносят посетителя в нужную эпоху или обстоятельства, задействовав все органы чувств — 5D. Мне очень нравится реклама национальных железных дорог Франции «Европа. Это просто по соседству», в которой авторы продвигают идею доступности путешествий. В рамках этой кампании в Париже на разных улицах установили двери с названиями разных городов Европы. Прохожие, открывая их, могли «оказаться» в Барселоне, Женеве, Милане, Брюсселе или другом европейском городе. Работало это посредством трансляции на видеоэкране событий, происходящих в соответствующем городе в режиме реального времени. При этом в Милане при открытии двери прохожего ждал клоун, предлагающий повторять за ним движения, в Барселоне — танцоры, демонстрирующие различные па, в Брюсселе — уличный художник, за секунду рисующий шарж с любопытного француза. Технологически задействованы интерактивные стены, проекции, бесконтактные сенсорные датчики.