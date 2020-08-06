Турист сломал 200-летней скульптуре Венеры два пальца на ноге, сев на неё ради фото

Знаменитая скульптура Полины Бонапарт в образе Венеры Победительницы понесла ущерб второй раз за время своего существования. Гипсовое произведение лишилось головы во время бомбардировки в 1917 году, и было отреставрировано лишь к 2004 году. Теперь Венера оказалась без двух пальцев на ноге из-за австрийского туриста, присевшего на нее, чтобы получить запоминающееся фото.
Музей сообщил, что мужчина не сообщил о произошедшем сотрудникам и покинул здание. Охрана, заметившая поломку, подняла тревогу. После просмотра записи с камеры наблюдения мужчина был идентифицирован. В роли фотографа выступала его жена.
Tourist posing for photo breaks the toes of a 19th Century Antonio Canova sculpture in Italian museumhttps://t.co/GBT9TqOGiL pic.twitter.com/rTtbpBvd07— BBC News (World) (@BBCWorld) August 5, 2020
Личность туриста не была обнародована. Сам он принес извинения, написав электронное письмо президенту фонда Кановы Виттоори Сгабри.
«Хотелось бы подать в суд на самого себя. Я прочитал об инциденте в австрийских газетах, и сразу стало понятно, что надо выходить на связь. Я остаюсь в полном вашем распоряжении. Это было безответственное поведение с моей стороны, а последствия мне не известны <…> Прошу у вас информацию о шагах, которые необходимы с моей стороны в этой очень неприятной для меня ситуации, за которую я всячески прошу прощения», — говорится в письме туриста, текст которого приводит музей.
В музее сообщили, что в ближайшее время будут обсуждать будущую реставрацию произведения искусства. Какое наказание понесет турист, пока не сообщается.
Венеру Победительницу создал выдающийся итальянский скульптор Антонио Канова, который считается наиболее значительным представителем ампира в европейской скульптуре. Крупные собрания работ Кановы находятся в парижском Лувре и в петербургском Эрмитаже. В частности, Канова является автором скульптуры Три Грации, выставленной в петербургском музее.
Моделью для скульптуры выступила Полина Бонапарт, сестра Наполеона I. В 1803 году она вышла замуж за римского принца Камилло Боргезе, который и попросил Канову выполнить скульптуру жены в образе Венеры. Работа была завершена в 1804 году.
Полина Боргезе скончалась в 1825 году. Перед смертью она попросила, чтобы ее гроб не открывали на похоронах. Сестра Наполеона сказала, что для тех, кто хочет ее увидеть, есть скульптура Кановы.
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