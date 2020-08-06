Турист сломал 200-летней скульптуре Венеры два пальца на ноге, сев на неё ради фото

В музее сообщили, что в ближайшее время будут обсуждать будущую реставрацию произведения искусства. Какое наказание понесет турист, пока не сообщается.

Венеру Победительницу создал выдающийся итальянский скульптор Антонио Канова, который считается наиболее значительным представителем ампира в европейской скульптуре. Крупные собрания работ Кановы находятся в парижском Лувре и в петербургском Эрмитаже. В частности, Канова является автором скульптуры Три Грации, выставленной в петербургском музее.

Моделью для скульптуры выступила Полина Бонапарт, сестра Наполеона I. В 1803 году она вышла замуж за римского принца Камилло Боргезе, который и попросил Канову выполнить скульптуру жены в образе Венеры. Работа была завершена в 1804 году.

Полина Боргезе скончалась в 1825 году. Перед смертью она попросила, чтобы ее гроб не открывали на похоронах. Сестра Наполеона сказала, что для тех, кто хочет ее увидеть, есть скульптура Кановы.

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