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Жизнь планеты

Туристы попали в тюрьму, случайно оказавшись в США

Анастасия Баринова
17 октября 2019
Семья из Великобритании, путешествующая по Канаде, свернула не на ту дорогу.

Туристы из Лондона – 30-летний Дэвид Коннорс и его супруга 24-летняя Эйлин David, Eileen Connors) – путешествовали по Канаде на автомобиле. С ними были их трехмесячный ребенок, а также брат Дэвида с женой и двумя дочками. По пути в Ванкувер они случайно свернули на проселочную дорогу, пытаясь избежать столкновения с животным, выбежавшим на шоссе.

Никаких опознавательных знаков не было, но почти мгновенно машину окружили сотрудники полиции и пограничной службы, заявившие, что туристы пересекли международную границу и нелегально оказались в США. Всех, включая детей, посадили в фургон и отвезли в аэропорт Сиэтла. Британцы решили, что речь идет о депортации, однако их отправили в Пенсильванию, где расположен центр содержания мигрантов.

«Это было похоже на похищение. Правительство Соединенных Штатов нанесло этим психологическую травму на всю жизнь»,– Эйлин Коннорс.

По словам Эйлин, в центре с ними обращались ужасно. Её трехмесячного ребенка оставили нагишом, отправив его покрывало и одежду в стирку. На вопрос, как согреть замерзающего малыша, охранники посоветовали «накрыть его шапкой». Бутылочку с молочной смесью тоже отобрали, и мать выпрашивала его несколько дней. Простыни пахли ужасно, душевые не работали, а ночной сон прерывался светом фонарика каждые 15 минут.

Адвокат семьи Бриджит Камбрия (Bridget Cambria) из Центра народного правосудия подала жалобу от имени семьи на имя генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США. Защитник настаивает, что семья действительно не подозревала, что пересекает границу, и выражает надежду, что туристов в скором времени просто депортируют на родину.

Узнайте, как в подобной ситуации случайно оказалась туристка, занимавшаяся бегом.