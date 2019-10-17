Туристы попали в тюрьму, случайно оказавшись в США

Туристы из Лондона – 30-летний Дэвид Коннорс и его супруга 24-летняя Эйлин David, Eileen Connors) – путешествовали по Канаде на автомобиле. С ними были их трехмесячный ребенок, а также брат Дэвида с женой и двумя дочками. По пути в Ванкувер они случайно свернули на проселочную дорогу, пытаясь избежать столкновения с животным, выбежавшим на шоссе.

Никаких опознавательных знаков не было, но почти мгновенно машину окружили сотрудники полиции и пограничной службы, заявившие, что туристы пересекли международную границу и нелегально оказались в США. Всех, включая детей, посадили в фургон и отвезли в аэропорт Сиэтла. Британцы решили, что речь идет о депортации, однако их отправили в Пенсильванию, где расположен центр содержания мигрантов.