У белохвостых оленей обнаружили антитела к омикрону

Как выяснили ученые, животные заразились коронавирусом от людей.

В США ученые обнаружили у диких белохвостых оленей антитела к штамму коронавируса «омикрон». Об этом говорится в исследовании, репринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что 19 из 131 оленей, проживающих в нью-йоркском районе Статен-Айленд, имели положительный тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. Дальнейшее изучение подтвердило, что среди животных распространяется омикрон. Данный штамм коронавируса обнаружили у оленей в 15 штатах.

Фото: MostlyDross / Flickr

Как считают специалисты, белохвостые олени заразились коронавирусом от человека. Ученые выразили опасения, что подобные случаи могут привести к новым мутациям вируса, устойчивым к вакцинам. Впрочем, пока у них нет доказательств того, что инфекция может передаваться людям.

Исследование американских ученых проводилось в период с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Ранее, в августе 2021 года, министерство сельского хозяйства США сообщало о первых в мире случаях коронавируса у диких белохвостых оленей. В ведомстве отмечали, что пока случаи заражения COVID-19 в мире регистрировались среди небольшого числа видов животных, как правило, контактировавших с людьми.

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