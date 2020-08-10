У берегов Антарктиды разглядели гигантский «ледяной корабль»

Огромная ледяная структура к югу от Новой Зеландии поразительно напоминает круизный лайнер с рядом окон и множеством дымовых труб. На «ледяной корабль» обратил внимание видеоблогер, зарегистрированный в YouTube под ником MrMBB333, который описывает себя как сторож Земли.

«Я слежу [в Google Earth] за всем – от морского дна до космоса и всего, что между ними», — говорит о себе MrMBB333.

В одном из своих последних видеороликов автор выделил часть заснеженной Антарктиды, в которой, по его мнению, он нашел корабль. По его словам, длина судна составляет около 130 метров.