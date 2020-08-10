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Жизнь планеты

У берегов Антарктиды разглядели гигантский «ледяной корабль»

National Geographic Россия
10 августа 2020
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Находка, сделанная с помощью Google Earth, породила шквал конспирологических теорий

Огромная ледяная структура к югу от Новой Зеландии поразительно напоминает круизный лайнер с рядом окон и множеством дымовых труб. На «ледяной корабль» обратил внимание видеоблогер, зарегистрированный в YouTube под ником MrMBB333, который описывает себя как сторож Земли.

«Я слежу [в Google Earth] за всем – от морского дна до космоса и всего, что между ними», — говорит о себе MrMBB333. 

В одном из своих последних видеороликов автор выделил часть заснеженной Антарктиды, в которой, по его мнению, он нашел корабль. По его словам, длина судна составляет около 130 метров. 

Ранее в этом же ролике MrMBB333 показывает другой кусок льда в Антарктиде, на котором, как он утверждает, видны следы стен и места для парковки автомобилей. 

В комментариях к ролику пользователи то ли в шутку, то ли всерьез строят конспирологические теории о происхождении корабля. Выдвигаются самые разные версии: от секретной нацистской базы до следов древней цивилизации. 

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