У берегов Антарктиды разглядели гигантский «ледяной корабль»

Огромная ледяная структура к югу от Новой Зеландии поразительно напоминает круизный лайнер с рядом окон и множеством дымовых труб. На «ледяной корабль» обратил внимание видеоблогер, зарегистрированный в YouTube под ником MrMBB333, который описывает себя как сторож Земли.
«Я слежу [в Google Earth] за всем – от морского дна до космоса и всего, что между ними», — говорит о себе MrMBB333.
В одном из своих последних видеороликов автор выделил часть заснеженной Антарктиды, в которой, по его мнению, он нашел корабль. По его словам, длина судна составляет около 130 метров.
Ранее в этом же ролике MrMBB333 показывает другой кусок льда в Антарктиде, на котором, как он утверждает, видны следы стен и места для парковки автомобилей.
В комментариях к ролику пользователи то ли в шутку, то ли всерьез строят конспирологические теории о происхождении корабля. Выдвигаются самые разные версии: от секретной нацистской базы до следов древней цивилизации.