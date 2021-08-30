У берегов Гренландии обнаружили самый северный остров в мире

Во время экспедиции, посвященной сбору образцов из океана, исследователи из Копенгагенского университета высадились на маленький остров и сперва решили, что достигли острова Оодаак, который считается самым северным на планете.
«В моем GPS-навигаторе произошла ошибка, которая заставила нас поверить в то, что мы находимся на острове Оодаак. На самом деле мы обнаружили новый остров дальше на севере. Это – открытие, которое немного расширяет датское королевство», – говорит Мортен Раш, глава экспедиции с факультета наук о Земле и управления природными ресурсами Копенгагенского университета.
Оодаак находится примерно в 700 километрах к югу от Северного полюса, а новый остров находится в 780 метрах к северу от Оодаака. В заявлении Копенгагенского университета говорится, что «пока безымянный остров является ... самой северной точкой Гренландии и одной из самых северных точек суши на Земле».
Остров состоит из грязи с морского дна, почвы и скал, которые оставили движущиеся ледники. Поскольку остров возвышается всего на три метра над уровнем моря и имеет диаметр около 30 метров, исследователи полагают, что он будет недолговечным.
Группа Раша не планировала открывать новые территории, ученые отправились в экспедицию, чтобы собрать образцы из Северного Ледовитого океана. Ученые отмечают, что движение льдов в этом районе постоянно приводит к появлению и исчезновению новых островков «суши». Некоторые эксперты вообще не считают их островами, а называют «скоплением гравия на морском льду».
А вот остров Оодаак ученым обнаружить не удалось. Не исключено, что он уже ушел под воду.