У берегов Гренландии обнаружили самый северный остров в мире

Во время экспедиции, посвященной сбору образцов из океана, исследователи из Копенгагенского университета высадились на маленький остров и сперва решили, что достигли острова Оодаак, который считается самым северным на планете.

«В моем GPS-навигаторе произошла ошибка, которая заставила нас поверить в то, что мы находимся на острове Оодаак. На самом деле мы обнаружили новый остров дальше на севере. Это – открытие, которое немного расширяет датское королевство», – говорит Мортен Раш, глава экспедиции с факультета наук о Земле и управления природными ресурсами Копенгагенского университета.

Оодаак находится примерно в 700 километрах к югу от Северного полюса, а новый остров находится в 780 метрах к северу от Оодаака. В заявлении Копенгагенского университета говорится, что «пока безымянный остров является ... самой северной точкой Гренландии и одной из самых северных точек суши на Земле».