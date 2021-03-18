Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

У берегов Великобритании заметили «парящий» над морем круизный лайнер

National Geographic Россия
18 марта 2021
_-----.jpeg
Фото: Ryan Rushforth
Эта редкая оптическая иллюзия называется Фата Моргана.

«Плавающий в небе» лайнер заметили у берегов Корнуолла, Девона и Абердиншира, а у побережья Борнмута ее сфотографировал британец Райан Рашфорт. «Парящее» судно оказалось лайнером компании Royal Caribbean под названием Anthem of the Seas. Это 347-метровыый лайнер вместимостью 4180 человек и водоизмещением 168 000 тонн. 

Такая оптическая иллюзия известна как Фата Моргана. Ее можно наблюдать, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности. 

Мираж появляется, когда Солнце нагревает атмосферу над сушей или морем, что создает градиент температур. Слой теплого воздуха находится поверх слоя холодного воздуха, заставляя отражающийся от корабля свет преломляться, проходя через промежутки в воздушных потоках. 

«Миражи возникают из-за погодных условий, известных как температурная инверсия, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более теплый. Поскольку холодный воздух более плотный, он направляет свет в глаза человека, стоящего на земле или на берегу, изменяя вид удаленного объекта», — Дэвид Брейн, метеоролог ВВС.

По словам Брейна, известно много примеров, когда люди наблюдали объекты, «парящие» над водой, но известны и случаи другого миража, когда наблюдаемый объект на поверхности кажется погруженным в воду. 

Фату Моргану описывали в своих произведениях Ганс Кристиан Андерсен и Антон Чехов. Многие историки предполагают, что появление легенды о «Летучем голландце» связано именно с этим оптическим явлением. 

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Звезда

Оптическая иллюзия: загадка движущихся кругов

Ноутбук, компьютер

ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев