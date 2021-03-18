У берегов Великобритании заметили «парящий» над морем круизный лайнер

«Плавающий в небе» лайнер заметили у берегов Корнуолла, Девона и Абердиншира, а у побережья Борнмута ее сфотографировал британец Райан Рашфорт. «Парящее» судно оказалось лайнером компании Royal Caribbean под названием Anthem of the Seas. Это 347-метровыый лайнер вместимостью 4180 человек и водоизмещением 168 000 тонн.

Такая оптическая иллюзия известна как Фата Моргана. Ее можно наблюдать, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности.

Мираж появляется, когда Солнце нагревает атмосферу над сушей или морем, что создает градиент температур. Слой теплого воздуха находится поверх слоя холодного воздуха, заставляя отражающийся от корабля свет преломляться, проходя через промежутки в воздушных потоках.