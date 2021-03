У берегов Великобритании заметили «парящий» над морем круизный лайнер

Эта редкая оптическая иллюзия называется Фата Моргана.

«Плавающий в небе» лайнер заметили у берегов Корнуолла, Девона и Абердиншира, а у побережья Борнмута ее сфотографировал британец Райан Рашфорт. «Парящее» судно оказалось лайнером компании Royal Caribbean под названием Anthem of the Seas. Это 347-метровыый лайнер вместимостью 4180 человек и водоизмещением 168 000 тонн.

ANOTHER boat is spotted 'floating in mid-air' off Britain in bizarre optical illusion https://t.co/VrC7SrqWrd