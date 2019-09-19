У индийца на голове вырос рог. Его пришлось удалять нейрохирургам

В индийском городе Сагар 74-летнему мужчине по имени Шьям Лал Ядав (Shyам Lаl Yаdаv) удалили «дьявольский» рог длиной 10,2 сантиметра. Нарост на его голове появился около пяти лет назад после удара. Сначала мужчина не придал значения шишке; когда она начала расти, он просил местных парикмахеров подрезать ее, но уплотнение стабильно увеличивалось, и Шьям обратился к врачам.
Hindistanlı Shyam Lal Yadav'ın, kafasını çarptıktan sonra başında oluşan yara, 5 sene sonra yaklaşık 10 santimlik boynuza dönüştü.#dünyadanherşey #haber pic.twitter.com/7G8uoDtvn6— Dünyadan Her Şey (@Dunyadanherseyy) September 18, 2019
Нейрохирурги провели операцию и отпилили рог. Шьям провел в больнице десять дней и был выписан после того, как биопсия показала доброкачественность образования.
Несмотря на редкость, это заболевание хорошо известно – оно носит название «роговая кератома». Нарост формируется из кератина – так же, как ногти или волосы. Причиной его появления могут быть как травмы, так и различные заболевания, а также солнечное излучение. Среди самых известных примеров – 25-сантиметровый рог, принадлежавший француженке, жившей в XIX веке. Сейчас он хранится в Музее медицинской истории Мюттера (США).
Лечение может быть не только хирургическим: в зависимости от случая оно может включать лучевую терапию и химиотерапию. При этом полной гарантии медицина не дает: наросты могут возвращаться на свое или даже новое место.
Подобные примеры встречаются и в мире животных. Один из вариантов папилломавируса «выращивает» рога у кроликов и зайцев, что легло в основу мифов о кроленях – гибридах кролика и оленя.