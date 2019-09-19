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Жизнь планеты

У индийца на голове вырос рог. Его пришлось удалять нейрохирургам

Анастасия Баринова
19 сентября 2019
Необычный нарост появился после травмы головы.

В индийском городе Сагар 74-летнему мужчине по имени Шьям Лал Ядав (Shyам Lаl Yаdаv) удалили «дьявольский» рог длиной 10,2 сантиметра. Нарост на его голове появился около пяти лет назад после удара. Сначала мужчина не придал значения шишке; когда она начала расти, он просил местных парикмахеров подрезать ее, но уплотнение стабильно увеличивалось, и Шьям обратился к врачам.

Нейрохирурги провели операцию и отпилили рог. Шьям провел в больнице десять дней и был выписан после того, как биопсия показала доброкачественность образования.

Несмотря на редкость, это заболевание хорошо известно – оно носит название «роговая кератома». Нарост формируется из кератина – так же, как ногти или волосы. Причиной его появления могут быть как травмы, так и различные заболевания, а также солнечное излучение. Среди самых известных примеров – 25-сантиметровый рог, принадлежавший француженке, жившей в XIX веке. Сейчас он хранится в Музее медицинской истории Мюттера (США).

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Mütter Museum

Лечение может быть не только хирургическим: в зависимости от случая оно может включать лучевую терапию и химиотерапию. При этом полной гарантии медицина не дает: наросты могут возвращаться на свое или даже новое место.

Подобные примеры встречаются и в мире животных. Один из вариантов папилломавируса «выращивает» рога у кроликов и зайцев, что легло в основу мифов о кроленях – гибридах кролика и оленя.

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WD45/Wikipedia

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