У индийца на голове вырос рог. Его пришлось удалять нейрохирургам

Нейрохирурги провели операцию и отпилили рог. Шьям провел в больнице десять дней и был выписан после того, как биопсия показала доброкачественность образования.



Несмотря на редкость, это заболевание хорошо известно – оно носит название «роговая кератома». Нарост формируется из кератина – так же, как ногти или волосы. Причиной его появления могут быть как травмы, так и различные заболевания, а также солнечное излучение. Среди самых известных примеров – 25-сантиметровый рог, принадлежавший француженке, жившей в XIX веке. Сейчас он хранится в Музее медицинской истории Мюттера (США).