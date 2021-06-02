У племени с самым крепким сердечным здоровьем оказались ещё и самые «молодые» мозги

В 2017 году мы писали об индейском племени цимане, проживающем на севере Боливии. На протяжении веков его представители селились вдоль рек в тропических лесах, занимаясь охотой, рыболовством и сельским хозяйством. Даже в XXI веке стиль их жизни не претерпел существенных изменений.

Но главной особенностью представителей этого племени оказалось исключительное здоровье. Ученые выяснили, что людям цимане практически не известны сердечно-сосудистые заболевания. Медики установили, что артерии у 80-летнего представителя коренной боливийской народности более здоровые, чем у американца в возрасте 55 лет.

Этот результат не был случайностью. Новые данные теперь показывают, что люди цимане демонстрируют значительно меньшую атрофию мозга по мере взросления по сравнению с жителями Европы и США. В результате индейцы имеют значительно меньший риск когнитивных нарушений, функционального упадка и деменции по мере старения.