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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

У племени с самым крепким сердечным здоровьем оказались ещё и самые «молодые» мозги

National Geographic Россия
02 июня 2021
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Фото: Tsimane Health and Life History Project Team
Правильное питание и активный образ жизни творят чудеса.

В 2017 году мы писали об индейском племени цимане, проживающем на севере Боливии. На протяжении веков его представители селились вдоль рек в тропических лесах, занимаясь охотой, рыболовством и сельским хозяйством. Даже в XXI веке стиль их жизни не претерпел существенных изменений.

Но главной особенностью представителей этого племени оказалось исключительное здоровье. Ученые выяснили, что людям цимане практически не известны сердечно-сосудистые заболевания. Медики установили, что артерии у 80-летнего представителя коренной боливийской народности более здоровые, чем у американца в возрасте 55 лет.

Этот результат не был случайностью. Новые данные теперь показывают, что люди цимане демонстрируют значительно меньшую атрофию мозга по мере взросления по сравнению с жителями Европы и США. В результате индейцы имеют значительно меньший риск когнитивных нарушений, функционального упадка и деменции по мере старения.

«Цимане предоставили нам удивительный естественный эксперимент по потенциально пагубному влиянию современного образа жизни на наше здоровье. Эти данные свидетельствуют о том, что атрофия мозга может быть существенно замедлена теми же факторами образа жизни, которые связаны с очень низким риском сердечных заболеваний», – Андрей Иримиа, соавтор исследования из Университета Южной Калифорнии.

Хотя мы хорошо знаем, что ожирение, распространенное в современных индустриальных обществах, связано с уменьшением объема мозга, другие факторы также могут способствовать церебральной атрофии. Так, цимане не имею доступа к современному здравоохранению и медицинскому обслуживанию, что подвергает их более высокому риску инфекционных заболеваний и, как следствие, серьезных воспалений. 

Однако выяснилось, что крепкое сердечно-сосудистое здоровье и активный образ жизни в конечном итоге более важно для здорового старения мозга, чем факторы воспаления, связанные с инфекционными заболеваниями.

В исследовании приняли участие 746 взрослых индейцев в возрасте от 40 до 94 лет, которым сделали компьютерную томографию в ближайшем городе для расчета объема их мозга.

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Сканирование показало, что в среднем у людей цимане наблюдается более медленное сокращение объема мозга по мере взросления по сравнению с американцами и европейцами той же возрастной категории, принимавших участия в подобных исследованиях. В среднем темпы старения мозга в племени цимане оказались на 70% ниже, чем у людей, ведущих индустриальный образ жизни.

«Наш сидячий образ жизни и диета, богатая сахарами и жирами, могут ускорять потерю мозговой ткани с возрастом и делать нас более уязвимыми для таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера», — говорит старший автор исследования и антрополог Хиллард Каплан из Университета Чепмена, который изучал цимане на протяжении почти двух десятилетий.

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