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Жизнь планеты

Ученого из США уличили в изготовлении смертельного яда

National Geographic Россия
17 марта 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Исследователю грозит до 20 лет тюрьмы.

Директор исследований биотехнологической фирмы Массачусетса Иштиак Али Саам был уличен в покупке 800 семян касторовых бобов Ricinus communis, которые также известны как клещевина.

Само по себе выращивание бобов не является преступлением, но правоохранительные органы уверены, что ученый покупал их не для этого. Из клещевины выделяют опасный яд рицин (фанаты сериала «Во все тяжкие» должны быть о нем наслышаны). Смертельная доза этого вещества для человека составляет 0,3 мг/кг.

После покупки 100 упаковок с бобами, каждая из которых содержала восемь семян, Саамом заинтересовались в ФБР. Когда агенты допросили исследователя по поводу его покупки, он заявил, что намеревался посадить бобы только в качестве декоративного растения для своей квартиры.

Саам сказал, что хотел купить всего один пакетик семян, но случайно взял 100. Агенты уверены, что ученый купил клещевину для производства рицина. 

Саам имеет докторскую степень в биомедицинской инженерии и работал директором по передовым исследованиям в биотехнологической фирме, базирующейся в Массачусетсе.

Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию, которое может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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