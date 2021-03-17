Ученого из США уличили в изготовлении смертельного яда

Директор исследований биотехнологической фирмы Массачусетса Иштиак Али Саам был уличен в покупке 800 семян касторовых бобов Ricinus communis, которые также известны как клещевина.

Само по себе выращивание бобов не является преступлением, но правоохранительные органы уверены, что ученый покупал их не для этого. Из клещевины выделяют опасный яд рицин (фанаты сериала «Во все тяжкие» должны быть о нем наслышаны). Смертельная доза этого вещества для человека составляет 0,3 мг/кг.

После покупки 100 упаковок с бобами, каждая из которых содержала восемь семян, Саамом заинтересовались в ФБР. Когда агенты допросили исследователя по поводу его покупки, он заявил, что намеревался посадить бобы только в качестве декоративного растения для своей квартиры.