Ученые объяснили феномен 300-летней мумии «русалки»

Этому существу веками поклонялись из-за его якобы целебных свойств.

Однажды Хироси Киносита, член правления Фольклорного общества Окаямы, обнаружил мумию длиной около 30,5 см в коробке в одном из храмов префектуры Окаяма. Он впервые узнал о мумии, обнаружив изображение странного экземпляра в энциклопедии мифических существ.

Как объясняют исследователи, эта мумия чем-то напоминает двух мифических существ из японского фольклора: амаби – русалок с клювами вместо рта и тремя отчетливыми хвостовыми плавниками – и нингё, рыбоподобных существ с человеческими головами. С обоими этими типами существ связаны истории чудесного исцеления и продления жизни. В одной известной сказке говорится, что некая женщина по имени Яо Бикуни прожила 800 лет после того, как случайно съела целого нингё.

Согласно записке, оставленной в ящике с мумией, неизвестный рыбак поймал загадочное существо между 1736 и 1741 годами, а затем продал его богатой семье. Как мумия оказалась внутри храма, неизвестно.

Мумия хранилась в коробке вместе с запиской Фото: The Asahi Shimbun

Раньше мумия выставлялась в храме в стеклянном футляре для поклонения, но последние 40 лет она провела в несгораемом сейфе внутри храма, чтобы предотвратить ее разрушение.

Ученым удалось убедить служителей храма отдать мумию для исследования. Они провели компьютерную томографию и взяли образцы ДНК странного существа. Полные результаты их исследования будут опубликованы позже в этом году, но даже беглый анализ мумии позволяет предположить, что это труп обезьяны с пришитым рыбьим хвостом, с приклеенными волосами и ногтями человека.

Похожая мистификация, известная как «Русалка Фиджи», была продана голландским путешественникам в Японии в 1810-х годах, а затем перепродана английским купцам. В конечном итоге она оказалась в руках Финеаса Тейлора Барнума – прототипа главного героя фильма «Величайший шоумен».