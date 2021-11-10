Ученые впервые получили доступ ко всем детским мумиям сицилийского «города мертвых»
Катакомбы капуцинов на Сицилии составляют одну из самых важных коллекций мумий в мире. Однако существует очень мало документальных свидетельств о детях, которых мумифицировали, а записи о смерти за этот период содержат ограниченную информацию. Теперь новое исследование должно восполнить этот пробел в знаниях.
Доктор Кирсти Сквайрс, доцент кафедры биоархеологии, и ее команда получили эксклюзивный доступ к ранее неизученной коллекции детских мумий, хранящейся на подземном кладбище монастыря капуцинов в Палермо.
Катакомбы содержат самую большую коллекцию мумий в Европе: более 1284 мумифицированных тел, а также скелетов, датируемых концом XVI — началом ХХ века. Детей помещали в катакомбы с 1787 года, но, тогда как на мумифицированных взрослых проводились обширные исследования, молодые мумии в значительной степени игнорировались.
Совет по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук выделил более 70 тысяч фунтов стерлингов на двухлетний проект, который начнется в декабре 2021 года. Проект будет осуществляться под контролем Управления культурного и экологического наследия Палермо.
В рамках этого проекта будут разработаны неинвазивные методы — в отличие от деструктивных методов, таких как вскрытие — для анализа останков 41 мумифицированного ребенка. Ученые используют портативные рентгеновские аппараты для получения цифровых изображений каждого ребенка с головы до пят. Всего будет сделано 574 рентгенограммы, чтобы оценить их возраст и пол, а также выявить любые патологические и травматические поражения.
«Определение того, подвергались ли дети, захороненные в катакомбах, воздействию окружающей среды, может дать нам информацию об условиях жизни и среде, в которой они жили. Эти данные будет сравниваться с биологическими характеристиками детей, похороненных в другом месте Палермо, которым не была предоставлена мумификация. Мы надеемся, что создание стандартизированной методологии позволит другим исследователям применять этот неинвазивный метод при изучении детских мумий по всему миру», — отмечает Сквайрс.
Поскольку фотография в катакомбах запрещена, а тема очень деликатна, художник Эдуардо Эрнандес создаст иллюстрации молодых мумий, которые будут опубликованы вместе со статьями в журналах, лекциями, и учебными пособиями, переведенными на итальянский и английский языки.
«Это действительно захватывающая возможность узнать больше о жизни на Сицилии позднего модерна. Наше исследование поможет туристам и широкой общественности узнать больше о детях, помещенных в катакомбы, и о культурном значении этого обряда похорон», — заключает Сквайрс.
Особенность катакомб на Сицилии состоит в уникальности почвы и воздуха, которые препятствуют разложению тел. Вместе с тем сицилийцы все же подвергали тела обработке, высушивая их в специальных камерах в течение восьми месяцев.
Пожалуй, самой известной мумией в коллекции является двухлетняя Розалия Ломбардо, которая получила у местных жителей и туристов прозвище «Спящая красавица». Благодаря продвинутым способом бальзамирования тело девочки практически не показывало признаков разложения вплоть до 2000-х годов. Это захоронение стало одним из последних в истории катакомб.