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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Жизнь планеты

Ученые впервые получили доступ ко всем детским мумиям сицилийского «города мертвых»

National Geographic Россия
10 ноября 2021
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Тело Розалии Ломбардо из сицилийских катакомб
Фото: Wikimedia Commons
До сих пор эти останки оставались практически неисследованными.

Катакомбы капуцинов на Сицилии составляют одну из самых важных коллекций мумий в мире. Однако существует очень мало документальных свидетельств о детях, которых мумифицировали, а записи о смерти за этот период содержат ограниченную информацию. Теперь новое исследование должно восполнить этот пробел в знаниях.

Доктор Кирсти Сквайрс, доцент кафедры биоархеологии, и ее команда получили эксклюзивный доступ к ранее неизученной коллекции детских мумий, хранящейся на подземном кладбище монастыря капуцинов в Палермо.

Катакомбы содержат самую большую коллекцию мумий в Европе: более 1284 мумифицированных тел, а также скелетов, датируемых концом XVI — началом ХХ века. Детей помещали в катакомбы с 1787 года, но, тогда как на мумифицированных взрослых проводились обширные исследования, молодые мумии в значительной степени игнорировались.

«Учитывая, что этот погребальный обряд в основном предназначался для взрослых, мы хотим понять, почему дети также мумифицировались. У нас есть довольно хорошее представление о том, что они были из высших слоев общества, но мы почти не знаем об их здоровье и развитии в тот период. Этот проект предоставит важные данные, чтобы определить, по отношению к каким детям допускалась мумификация», — Кристи Сквайрс.

Совет по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук выделил более 70 тысяч фунтов стерлингов на двухлетний проект, который начнется в декабре 2021 года. Проект будет осуществляться под контролем Управления культурного и экологического наследия Палермо.

В рамках этого проекта будут разработаны неинвазивные методы — в отличие от деструктивных методов, таких как вскрытие — для анализа останков 41 мумифицированного ребенка. Ученые используют портативные рентгеновские аппараты для получения цифровых изображений каждого ребенка с головы до пят. Всего будет сделано 574 рентгенограммы, чтобы оценить их возраст и пол, а также выявить любые патологические и травматические поражения.

«Определение того, подвергались ли дети, захороненные в катакомбах, воздействию окружающей среды, может дать нам информацию об условиях жизни и среде, в которой они жили. Эти данные будет сравниваться с биологическими характеристиками детей, похороненных в другом месте Палермо, которым не была предоставлена ​​мумификация. Мы надеемся, что создание стандартизированной методологии позволит другим исследователям применять этот неинвазивный метод при изучении детских мумий по всему миру», — отмечает Сквайрс.

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Поскольку фотография в катакомбах запрещена, а тема очень деликатна, художник Эдуардо Эрнандес создаст иллюстрации молодых мумий, которые будут опубликованы вместе со статьями в журналах, лекциями, и учебными пособиями, переведенными на итальянский и английский языки.

«Это действительно захватывающая возможность узнать больше о жизни на Сицилии позднего модерна. Наше исследование поможет туристам и широкой общественности узнать больше о детях, помещенных в катакомбы, и о культурном значении этого обряда похорон», — заключает Сквайрс.

Особенность катакомб на Сицилии состоит в уникальности почвы и воздуха, которые препятствуют разложению тел. Вместе с тем сицилийцы все же подвергали тела обработке, высушивая их в специальных камерах в течение восьми месяцев.

Пожалуй, самой известной мумией в коллекции является двухлетняя Розалия Ломбардо, которая получила у местных жителей и туристов прозвище «Спящая красавица». Благодаря продвинутым способом бальзамирования тело девочки практически не показывало признаков разложения вплоть до 2000-х годов. Это захоронение стало одним из последних в истории катакомб.

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