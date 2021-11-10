Ученые впервые получили доступ ко всем детским мумиям сицилийского «города мертвых»

Катакомбы капуцинов на Сицилии составляют одну из самых важных коллекций мумий в мире. Однако существует очень мало документальных свидетельств о детях, которых мумифицировали, а записи о смерти за этот период содержат ограниченную информацию. Теперь новое исследование должно восполнить этот пробел в знаниях.

Доктор Кирсти Сквайрс, доцент кафедры биоархеологии, и ее команда получили эксклюзивный доступ к ранее неизученной коллекции детских мумий, хранящейся на подземном кладбище монастыря капуцинов в Палермо.

Катакомбы содержат самую большую коллекцию мумий в Европе: более 1284 мумифицированных тел, а также скелетов, датируемых концом XVI — началом ХХ века. Детей помещали в катакомбы с 1787 года, но, тогда как на мумифицированных взрослых проводились обширные исследования, молодые мумии в значительной степени игнорировались.