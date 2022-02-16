Ученые выяснили, как сексуальная ориентация влияет на выбор транспорта

Британские ученые поделились результатами очередного неожиданного исследования.

Исследователи из бизнес-школы Эксетерского университета по какой-то причине решили выяснить, как сексуальная ориентация людей влияет на выбор транспорта, которым они пользуются для поездки на работу. Они использовали данные опроса американского сообщества 2008-2018 годов, в котором приняли участие 3 миллиона домохозяйств трудоспособного возраста.

Ученые обнаружили, что между однополыми и разнополыми парами действительно существует разница в транспортных предпочтениях, которая была особенно видна среди мужчин: геи и бисексуальные мужчины в однополых парах на 7% чаще добирались до работы на общественном транспорте (для женщин разрыв составлял 3%) и на 13% реже пользовались автомобилем.

Также мужчины с партнером того же пола в среднем на 69% чаще добирались до работы пешком или на велосипеде. Кроме того, данные показали, что мужчины в однополых парах на 45% чаще работают из дома, чем мужчины в разнополых парах.

Дополнительные данные Общего социального исследования свидетельствуют о том, что этот разрыв может быть связан с тем, что геи, лесбиянки и бисексуалы больше ценят окружающую среду.

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Исследователи отобрали 450 респондентов-геев, лесбиянок и бисексуалов и проанализировали их ответы на вопросы об окружающей среде, например, насколько они обеспокоены загрязнением окружающей среды и тем, что правительство выделяет слишком мало средств на ее защиту и поиск альтернативных источников энергии.

Они обнаружили, что среди них экологические предпочтения были примерно на 10% более распространенными, чем у гетеросексуалов, что, по мнению исследователей, может объяснить, почему люди в однополых парах, как правило, выбирают более экологичные формы поездок на работу.

«Наше исследование показывает, что работающие мужчины и женщины в однополых парах выбирают более здоровую и экологически сознательную поездку на работу, чем сопоставимые мужчины и женщины в разнополых парах», – комментирует результаты Соня Орефис, профессор экономики в бизнес-школе Эксетерского университета.

Соавтор исследования Дарио Сансоне добавил, что оценка различий в предпочтении транспорта среди однополых и разнополых пар может помочь лучше понять транспортные решения мужчин и женщин в целом, а также факторы, которые на них влияют.

До этого ученые провели связь между заработком женщин и тем, как часто они имитируют оргазмы.