Ученый построил «пряничный домик» размером с одну десятую человеческого волоса

На снимке видно, что домик стоит на голове улыбающегося снеговика. На следующем фото рядом со снеговиком появляется массивный цилиндр, который на самом деле является обыкновенным человеческим волосом. По словам Касагранде, каждый из этих шагов был предпринят, чтобы наглядно показать микроскопичность всей композиции.

«Смысл в том, чтобы у тебя отвисала челюсть, когда ты понимаешь, что даже снеговик, который намного больше домика, очень маленький по сравнению с волосом», – говорит Касагранде.

При создании этого шедевра Касагранде использовал ионно-лучевой микроскоп; сфокусированным пучком однозаряженных ионов галлия он выгравировал мелкие детали (ученые сравнил этот процесс с пескоструйной обработкой изделия).

Этотже инструмент Трэвис и другие сотрудники центра ежедневно используют для изготовления еще меньших образцов для исследований, которые они проводят в широком спектре секторов, включая автомобильную промышленность, электронику и ядерные материалы.

«Мы помогаем исследователям понять структуру и свойства материалов. Это делается для того, чтобы решать проблемы в этой области и делать вещи более прочными, легкими, долговечными, доступными и более эффективными», – отмечает Касагранде.