Ученый построил «пряничный домик» размером с одну десятую человеческого волоса

Трэвис Касагранде, научный сотрудник Канадского центра электронной микроскопии при Университете МакМастера в Гамильтоне, представил микроскопический «пряничный домик», построенный с поразительной детализацией.
На нем отчетливо видны крыша, сделанная из кремния, с логотипами Университета Макмастера и канадского Центра электронной микроскопии, а также окна, венок над дверью и даже коврик с канадским флагом.
Творение Касагранде можно разглядеть только в микроскоп. Размер домика не превышает 1/10 ширины человеческого волоса. Его длина – 10 микрометров (1 мкм равен миллионной доле метра), а ширина – 6.
На снимке видно, что домик стоит на голове улыбающегося снеговика. На следующем фото рядом со снеговиком появляется массивный цилиндр, который на самом деле является обыкновенным человеческим волосом. По словам Касагранде, каждый из этих шагов был предпринят, чтобы наглядно показать микроскопичность всей композиции.
«Смысл в том, чтобы у тебя отвисала челюсть, когда ты понимаешь, что даже снеговик, который намного больше домика, очень маленький по сравнению с волосом», – говорит Касагранде.
При создании этого шедевра Касагранде использовал ионно-лучевой микроскоп; сфокусированным пучком однозаряженных ионов галлия он выгравировал мелкие детали (ученые сравнил этот процесс с пескоструйной обработкой изделия).
Этотже инструмент Трэвис и другие сотрудники центра ежедневно используют для изготовления еще меньших образцов для исследований, которые они проводят в широком спектре секторов, включая автомобильную промышленность, электронику и ядерные материалы.
«Мы помогаем исследователям понять структуру и свойства материалов. Это делается для того, чтобы решать проблемы в этой области и делать вещи более прочными, легкими, долговечными, доступными и более эффективными», – отмечает Касагранде.
The folks at @ccemcanada are getting in the holiday spirit by creating a teeny-tiny gingerbread house on top of a teeny-tiny snowman. Together, both decorations are hardly taller than a human hair. https://t.co/8fFc9RSDBA pic.twitter.com/hb0qgHvQJF— McMaster University (@McMasterU) December 18, 2019
По словам мастера, на создание домика у него ушло два дня. Самым сложным было создание сфер, которые формируют тело снеговика.
«Если что-то могло пойти не так, то оно обязательно шло не так, а у меня не было кнопки отмены», – делится впечатлениями ученый.
Еще один занимательный факт состоит в том, что фамилия Касагранде в переводе с португальского означает «большой дом».
«Все правильно, она означает «большой дом». Я не думал об этом. Это довольно забавная связь», – смеется он.
Трэвис Касагранде отметил, что надеялся с помощью своего творения пробудить у людей интерес к науке и рассказать о возможностях электронной микроскопии.