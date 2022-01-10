Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты
Партнёрский материал

Удаленный мир во время пандемии: что изменилось за два года

10 января 2022
soumi_vir_2016_lrg.jpg
Технологии стремительно развиваются и охватывают всё больше сфер жизни. Креативное агентство We Are Social вместе с платформой Hootsuite ежегодно публикует данные, как меняется количество пользователей интернета и социальных сетей. В январе 2021 года интернет использовали 60% людей в мире, а соцсети — каждый второй житель планеты. Это на 7% больше, чем в начале 2020 года.

Для России цифры еще выше: 85% населения пользуются интернетом и 68% зарегистрированы в социальных сетях. При этом среднее время, которое люди проводят в сети ежедневно, приближается к восьми часам. Мир постепенно уходит в онлайн — и к этому нужно адаптироваться.

В статье подводим итоги за два года пандемии и разбираемся, как технологии изменили нашу жизнь.

girl-gfdf20f0a6_1920.jpg

Бизнесы перешли в онлайн, сотрудники — на удаленку

Исследование аудиторской компании KPMG показывает: больше половины работодателей планируют частично сохранить удаленный формат работы для 40% сотрудников. Каждый второй участник опроса отметил, что эффективность персонала на удаленке не изменилась или даже выросла.

Работать из дома — это удобно. Не нужно тратить время и деньги на дорогу, в перерывах можно заняться домашними делами. Но сложности у такого формата тоже есть:

  •  трудно разделять рабочее время и личное; 
  • не хватает взаимодействия с коллегами;
  •  мешают технические ограничения и нет удобного рабочего места;
  •  отвлекают семья и дети.

Привыкать к удаленной работе приходится не только сотрудникам, но и руководителям. Чтобы сохранять мотивацию в коллективе и поддерживать командный дух, компании проводят опросы, онлайн-мероприятия и тренинги. Новый формат работы диктует свои правила — бизнесу важно их принимать.

event-g0c69fac8e_1920.jpg

Учиться можно в удобное время, в любом месте

Ученые Высшей школы экономики провели исследование и выяснили: эффективность обучения не зависит от формата — онлайн или офлайн. При этом онлайн-курсы помогают быстрее получить новые знания и навыки и применять их в работе. Рынок онлайн-образования продолжает стремительно развиваться. До пандемии сфера EdTech в среднем росла на 20% в год. А в 2020 году темп роста ускорился и достиг 30–35%.

Инвестиции в отрасль увеличиваются, появляются новые игроки. Например, в 2021 году открылся онлайн-университет Skypro от Skyeng. Его студенты за девять — двенадцать месяцев осваивают востребованные IT-профессии, меняют работу и зарабатывают больше уже на старте карьеры.

Эксперты сегмента дополнительного профессионального образования считают, что тренд на переквалификацию сохранится в 2022 году. Люди понимают: уровень их знаний и навыков влияет на доход. Работодатели ценят сотрудников, которые решают задачи бизнеса, увеличивают прибыль компании и снижают затраты. Онлайн-школы предлагают учебные программы по разным направлениям: бухгалтерия, маркетинг, дизайн, информационные технологии, управление. За несколько месяцев студент осваивает новые навыки, которые помогают ему двигаться в карьере.

К другим трендам 2022 года относят:

  •  Интенсивное обучение

Студент хочет получить результат быстрее — программы курсов адаптируют под его запрос.

  •  Новые области знаний

Работодатели всё больше ценят в сотрудниках «гибкие» навыки: коммуникации, критического мышления и креативности. Онлайн-школы создают курсы, чтобы студенты развивали эти компетенции.

  •  Качество вместо количества

Человек учится не ради процесса, а ради результата. Конкуренция в отрасли высокая, успех компании зависит от качества продукта. Удобная платформа для обучения, обратная связь от наставников, помощь в поиске работы — всё это влияет на результат студента. 

iss064e029444_lrg.jpg

Мир стал ближе, пусть даже и онлайн

Во время самоизоляции реальный мир сжался до размеров квартиры. Но онлайн-встречи помогали сохранить связь с друзьями, коллегами и родственниками. Актеры репетировали роли, компании проводили корпоративы, друзья праздновали дни рождения, а родители показывали бабушкам и дедушкам, как выросли внуки. Всё это происходило онлайн.

Страны закрыли границы, но интернет подарил возможность путешествовать по всему миру: гулять по Венеции или знакомиться с архитектурой Греции. Онлайн-экскурсии по любому городу доступны и сейчас. А еще спектакли в любимом театре, выставки в музее, шоу и концерты можно смотреть на своем уютном диване.

Делать акцент на том, что человек приобрел, или на том, чего лишился, — выбирайте сами. Можно жаловаться и горевать, что личные встречи сократились, люди утонули в экранах своих гаджетов и разучились знакомиться на улице. Технологии изменили жизнь человека за последние два года. Они продолжат это делать и в новом году. Как к этому относиться — каждый решает для себя. 

рекомендации
Карта, Россия

Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?