Удаленный мир во время пандемии: что изменилось за два года

Ученые Высшей школы экономики провели исследование и выяснили: эффективность обучения не зависит от формата — онлайн или офлайн. При этом онлайн-курсы помогают быстрее получить новые знания и навыки и применять их в работе. Рынок онлайн-образования продолжает стремительно развиваться. До пандемии сфера EdTech в среднем росла на 20% в год. А в 2020 году темп роста ускорился и достиг 30–35%.

Инвестиции в отрасль увеличиваются, появляются новые игроки. Например, в 2021 году открылся онлайн-университет Skypro от Skyeng. Его студенты за девять — двенадцать месяцев осваивают востребованные IT-профессии, меняют работу и зарабатывают больше уже на старте карьеры.

Эксперты сегмента дополнительного профессионального образования считают, что тренд на переквалификацию сохранится в 2022 году. Люди понимают: уровень их знаний и навыков влияет на доход. Работодатели ценят сотрудников, которые решают задачи бизнеса, увеличивают прибыль компании и снижают затраты. Онлайн-школы предлагают учебные программы по разным направлениям: бухгалтерия, маркетинг, дизайн, информационные технологии, управление. За несколько месяцев студент осваивает новые навыки, которые помогают ему двигаться в карьере.

К другим трендам 2022 года относят:

Интенсивное обучение

Студент хочет получить результат быстрее — программы курсов адаптируют под его запрос.

Новые области знаний

Работодатели всё больше ценят в сотрудниках «гибкие» навыки: коммуникации, критического мышления и креативности. Онлайн-школы создают курсы, чтобы студенты развивали эти компетенции.

Качество вместо количества

Человек учится не ради процесса, а ради результата. Конкуренция в отрасли высокая, успех компании зависит от качества продукта. Удобная платформа для обучения, обратная связь от наставников, помощь в поиске работы — всё это влияет на результат студента.