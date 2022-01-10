Удаленный мир во время пандемии: что изменилось за два года

Для России цифры еще выше: 85% населения пользуются интернетом и 68% зарегистрированы в социальных сетях. При этом среднее время, которое люди проводят в сети ежедневно, приближается к восьми часам. Мир постепенно уходит в онлайн — и к этому нужно адаптироваться.
В статье подводим итоги за два года пандемии и разбираемся, как технологии изменили нашу жизнь.
Бизнесы перешли в онлайн, сотрудники — на удаленку
Исследование аудиторской компании KPMG показывает: больше половины работодателей планируют частично сохранить удаленный формат работы для 40% сотрудников. Каждый второй участник опроса отметил, что эффективность персонала на удаленке не изменилась или даже выросла.
Работать из дома — это удобно. Не нужно тратить время и деньги на дорогу, в перерывах можно заняться домашними делами. Но сложности у такого формата тоже есть:
- трудно разделять рабочее время и личное;
- не хватает взаимодействия с коллегами;
- мешают технические ограничения и нет удобного рабочего места;
- отвлекают семья и дети.
Привыкать к удаленной работе приходится не только сотрудникам, но и руководителям. Чтобы сохранять мотивацию в коллективе и поддерживать командный дух, компании проводят опросы, онлайн-мероприятия и тренинги. Новый формат работы диктует свои правила — бизнесу важно их принимать.
Учиться можно в удобное время, в любом месте
Ученые Высшей школы экономики провели исследование и выяснили: эффективность обучения не зависит от формата — онлайн или офлайн. При этом онлайн-курсы помогают быстрее получить новые знания и навыки и применять их в работе. Рынок онлайн-образования продолжает стремительно развиваться. До пандемии сфера EdTech в среднем росла на 20% в год. А в 2020 году темп роста ускорился и достиг 30–35%.
Инвестиции в отрасль увеличиваются, появляются новые игроки. Например, в 2021 году открылся онлайн-университет Skypro от Skyeng. Его студенты за девять — двенадцать месяцев осваивают востребованные IT-профессии, меняют работу и зарабатывают больше уже на старте карьеры.
Эксперты сегмента дополнительного профессионального образования считают, что тренд на переквалификацию сохранится в 2022 году. Люди понимают: уровень их знаний и навыков влияет на доход. Работодатели ценят сотрудников, которые решают задачи бизнеса, увеличивают прибыль компании и снижают затраты. Онлайн-школы предлагают учебные программы по разным направлениям: бухгалтерия, маркетинг, дизайн, информационные технологии, управление. За несколько месяцев студент осваивает новые навыки, которые помогают ему двигаться в карьере.
К другим трендам 2022 года относят:
- Интенсивное обучение
Студент хочет получить результат быстрее — программы курсов адаптируют под его запрос.
- Новые области знаний
Работодатели всё больше ценят в сотрудниках «гибкие» навыки: коммуникации, критического мышления и креативности. Онлайн-школы создают курсы, чтобы студенты развивали эти компетенции.
- Качество вместо количества
Человек учится не ради процесса, а ради результата. Конкуренция в отрасли высокая, успех компании зависит от качества продукта. Удобная платформа для обучения, обратная связь от наставников, помощь в поиске работы — всё это влияет на результат студента.
Мир стал ближе, пусть даже и онлайн
Во время самоизоляции реальный мир сжался до размеров квартиры. Но онлайн-встречи помогали сохранить связь с друзьями, коллегами и родственниками. Актеры репетировали роли, компании проводили корпоративы, друзья праздновали дни рождения, а родители показывали бабушкам и дедушкам, как выросли внуки. Всё это происходило онлайн.
Страны закрыли границы, но интернет подарил возможность путешествовать по всему миру: гулять по Венеции или знакомиться с архитектурой Греции. Онлайн-экскурсии по любому городу доступны и сейчас. А еще спектакли в любимом театре, выставки в музее, шоу и концерты можно смотреть на своем уютном диване.
Делать акцент на том, что человек приобрел, или на том, чего лишился, — выбирайте сами. Можно жаловаться и горевать, что личные встречи сократились, люди утонули в экранах своих гаджетов и разучились знакомиться на улице. Технологии изменили жизнь человека за последние два года. Они продолжат это делать и в новом году. Как к этому относиться — каждый решает для себя.