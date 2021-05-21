Удочерите гаргулью: предложение от Собора Парижской Богоматери

В галерее можно посмотреть и выбрать объект, нуждающийся в «усыновлении»: это и картины, и ковры, и скульптуры, среди которых – знаменитые гаргульи и химеры. Организация не ждет, что сразу же найдется спонсор, способный выделить десятки и сотни тысяч долларов: можно выбрать однократный взнос в любом размере, а можно настроить ежемесячный платеж.

Самым дорогим объектом, спонсором которого можно стать, является крыша собора. Для ее реконструкции нужно установить 26 деревянных «гнутых» каркасов: эти работы будут проводиться с 2022 по 2024 годы. Стоимость каждого изгиба составит 80 000 долларов. Общая стоимость превышает 2 миллиона, а пока собрано 2300 долларов.



Одновременно на площади перед собором продолжается дезактивация. Узнайте об этапах ремонта, пройденных к настоящему времени.