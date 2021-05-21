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Жизнь планеты

Удочерите гаргулью: предложение от Собора Парижской Богоматери

Анастасия Баринова
21 мая 2021
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Фото: Michael Reeve/Wikipedia
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Фото: Alexandre Campolina Campola/Wikipedia
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Фото: Friends of Notre-Dame de Paris
Памятник архитектуры продолжает собирать средства для восстановления после пожара.

Прошло более двух лет с момента крупного пожара, который нанес большой ущерб собору Парижской Богоматери, но реставрационные работы еще далеки от завершения. В прошлом году пандемия внесла свои коррективы в график, а теперь выяснилась новая причина непредвиденных задержек. После того, как в храме рухнула крыша, воздух оказался наполнен микрочастицами свинца. Они до сих пор остаются вокруг здания, и вся прилегающая территория была закрыта. Это осложняет работу специалистов и затрудняет доставку материалов.

Кроме того, несмотря на большой объем собранных средств, их все равно недостаточно, и организация Friends of Notre Dame de Paris предложила всем желающим поддержать собор, напрямую финансируя его отдельные артефакты. Собраны необходимые суммы на восстановление 10 различных произведений искусства, но большая их часть еще ожидает своей очереди. 

В галерее можно посмотреть и выбрать объект, нуждающийся в «усыновлении»: это и картины, и ковры, и скульптуры, среди которых – знаменитые гаргульи и химеры. Организация не ждет, что сразу же найдется спонсор, способный выделить десятки и сотни тысяч долларов: можно выбрать однократный взнос в любом размере, а можно настроить ежемесячный платеж.

Самым дорогим объектом, спонсором которого можно стать, является крыша собора. Для ее реконструкции нужно установить 26 деревянных «гнутых» каркасов: эти работы будут проводиться с 2022 по 2024 годы. Стоимость каждого изгиба составит 80 000 долларов. Общая стоимость превышает 2 миллиона, а пока собрано 2300 долларов.

Одновременно на площади перед собором продолжается дезактивация. Узнайте об этапах ремонта, пройденных к настоящему времени.

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