«Уханьский Хатико» три месяца ждал в больнице умершего хозяина

Сначала за преданным домашним животным присматривал персонал больницы, а после снятия карантина о нем начал заботиться хозяин магазина, находящегося поблизости. Он дал псу прозвище Сяо Бао. Но и тогда питомец проводил все время в больнице. Персоналу пришлось связаться с Уханьской ассоциацией защиты животных, где его стерилизовали, а затем отправили в приют.

История разлетелась по соцсетям, где Сяо Бао прозвали «уханьский Хатико» в честь пса, который в течение девяти лет вплоть до своей смерти приходил на железнодорожную станцию в Токио, ожидая умершего от инсульта хозяина.

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