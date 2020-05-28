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Жизнь планеты

«Уханьский Хатико» три месяца ждал в больнице умершего хозяина

National Geographic Россия
28 мая 2020
Памятник Хатико
Памятник Хатико в Токио
Фото: Wikimedia Commons
Пса пришлось отправить в приют для животных.

Семилетний пес провел три месяца за вестибюлем больницы в Ухане, куда доставили его владельца в феврале. Хозяин собаки скончался от коронавирусной инфекции через пять дней после поступления. Пес отказывался покидать госпиталь, а после того, как его забрали и выпустили в другом месте, вернулся в больницу.

Сначала за преданным домашним животным присматривал персонал больницы, а после снятия карантина о нем начал заботиться хозяин магазина, находящегося поблизости. Он дал псу прозвище Сяо Бао. Но и тогда питомец проводил все время в больнице. Персоналу пришлось связаться с Уханьской ассоциацией защиты животных, где его стерилизовали, а затем отправили в приют. 

История разлетелась по соцсетям, где Сяо Бао прозвали «уханьский Хатико» в честь пса, который в течение девяти лет вплоть до своей смерти приходил на железнодорожную станцию в Токио, ожидая умершего от инсульта хозяина.

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