Уход в зеленое. Как поддерживать экодвижение не выходя из дома

2020 год показал всем нам, что человек, несмотря на все его достижения за последние несколько тысяч лет, все еще полностью подвластен природе. Достижения в химии, биологии, медицине или любой другой науке не позволяют нам сейчас и, вероятнее всего, не позволят в будущем обрести тотальный контроль над природой.
Человечество всегда осознавало значимость природы. С течением истории менялись лишь масштабы: если 20 лет назад вопросам экологии уделяли внимание лишь профильные факультеты, общественные организации и редкие эко-активисты, то сегодня эко-тема — это значительная часть нашей культуры.
Росту популярности эко- и смежных направлений мы должны быть благодарны личностям. В последние несколько лет весь мир узнал о Грете Тунберг — шведской девочке, которая отказалась посещать школу по пятницам в знак протеста против игнорирования вопросов климата, и голландце Бояне Слате, который в свои юные годы создал устройство, собирающее мусор в океане.
Впрочем, для того чтобы показать свое уважение к окружающей среде, вовсе необязательно быть эко-активистом и совершать героические поступки. Можно начать с малого: например, заняться раздельным сбором мусора, поддерживать предприятия, которые стараются использовать только экологически чистые материалы и смотреть/читать блогеров, которые освещают данную тему.
Одним из таких предприятий является производитель детской одежды KOA-ALA SLEEP, который использует исключительно необработанный хлопок, собранный вручную без использования техники.
Основательница бренда Мария Шаина, рассказывая о собственном производстве, делает акцент на том, что хлопок, который не подвергался окрашиванию и иной обработке, является наиболее безопасным материалом для детей.
«Дети, в силу своего возраста, особенно восприимчивы к тому, что касается их тела: любой краситель, консервант или иной химикат может вызвать аллергическую реакцию буквально на ровном месте. С возрастом организм человека адаптируется к стресс-факторам, но до семи лет нужно очень внимательно следить за тем, что носит ваш ребенок», — рассказывает Мария.
Еще одним интересным проектом является видеоблог «Сортировочная», который ведет телеведущий Борис Лорер. В этом блоге Борис не только на собственном примере показывает то, как можно снизить уровень мусора, который вы оставляете после себя, буквально до 50 граммов в день, но и ездит по всей России, освещая проблемы свалок и неэкологичных производств.
Внимание к вопросам экологии — это важный тренд, который в ближайшем будущем (мы на это искренне надеемся) должен стать важнее любых экономических и политических вопросов. Ведь экономические кризисы человечество переживало уже не раз, а вот с экологическими пока не сталкивалось. И лучше не надо.