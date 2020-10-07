Уход в зеленое. Как поддерживать экодвижение не выходя из дома

2020 год показал всем нам, что человек, несмотря на все его достижения за последние несколько тысяч лет, все еще полностью подвластен природе. Достижения в химии, биологии, медицине или любой другой науке не позволяют нам сейчас и, вероятнее всего, не позволят в будущем обрести тотальный контроль над природой.

Человечество всегда осознавало значимость природы. С течением истории менялись лишь масштабы: если 20 лет назад вопросам экологии уделяли внимание лишь профильные факультеты, общественные организации и редкие эко-активисты, то сегодня эко-тема — это значительная часть нашей культуры.

Росту популярности эко- и смежных направлений мы должны быть благодарны личностям. В последние несколько лет весь мир узнал о Грете Тунберг — шведской девочке, которая отказалась посещать школу по пятницам в знак протеста против игнорирования вопросов климата, и голландце Бояне Слате, который в свои юные годы создал устройство, собирающее мусор в океане.

Впрочем, для того чтобы показать свое уважение к окружающей среде, вовсе необязательно быть эко-активистом и совершать героические поступки. Можно начать с малого: например, заняться раздельным сбором мусора, поддерживать предприятия, которые стараются использовать только экологически чистые материалы и смотреть/читать блогеров, которые освещают данную тему.

Одним из таких предприятий является производитель детской одежды KOA-ALA SLEEP, который использует исключительно необработанный хлопок, собранный вручную без использования техники.