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Жизнь планеты

Уход в зеленое. Как поддерживать экодвижение не выходя из дома

National Geographic Россия
07 октября 2020

2020 год показал всем нам, что человек, несмотря на все его достижения за последние несколько тысяч лет, все еще полностью подвластен природе. Достижения в химии, биологии, медицине или любой другой науке не позволяют нам сейчас и, вероятнее всего, не позволят в будущем обрести тотальный контроль над природой.

Человечество всегда осознавало значимость природы. С течением истории менялись лишь масштабы: если 20 лет назад вопросам экологии уделяли внимание лишь профильные факультеты, общественные организации и редкие эко-активисты, то сегодня эко-тема — это значительная часть нашей культуры.

Росту популярности эко- и смежных направлений мы должны быть благодарны личностям. В последние несколько лет весь мир узнал о Грете Тунберг — шведской девочке, которая отказалась посещать школу по пятницам в знак протеста против игнорирования вопросов климата, и голландце Бояне Слате, который в свои юные годы создал устройство, собирающее мусор в океане.

Впрочем, для того чтобы показать свое уважение к окружающей среде, вовсе необязательно быть эко-активистом и совершать героические поступки. Можно начать с малого: например, заняться раздельным сбором мусора, поддерживать предприятия, которые стараются использовать только экологически чистые материалы и смотреть/читать блогеров, которые освещают данную тему.

Одним из таких предприятий является производитель детской одежды KOA-ALA SLEEP, который использует исключительно необработанный хлопок, собранный вручную без использования техники.

Одежда KOA-ALA SLEEP: слип с кантом для девочки
Одежда KOA-ALA SLEEP: слип с кантом для девочки
Одежда KOA-ALA SLEEP: базовая пижама (слип с длинным рукавом + леггинсы)
Одежда KOA-ALA SLEEP: базовая пижама (слип с длинным рукавом + леггинсы)
Одежда KOA-ALA SLEEP: песочник с карманом
Одежда KOA-ALA SLEEP: песочник с карманом
Одежда KOA-ALA SLEEP: нижнее белье для мальчика (набор из трех боди)
Одежда KOA-ALA SLEEP: нижнее белье для мальчика (набор из трех боди)

Основательница бренда Мария Шаина, рассказывая о собственном производстве, делает акцент на том, что хлопок, который не подвергался окрашиванию и иной обработке, является наиболее безопасным материалом для детей.

«Дети, в силу своего возраста, особенно восприимчивы к тому, что касается их тела: любой краситель, консервант или иной химикат может вызвать аллергическую реакцию буквально на ровном месте. С возрастом организм человека адаптируется к стресс-факторам, но до семи лет нужно очень внимательно следить за тем, что носит ваш ребенок», — рассказывает Мария.

Еще одним интересным проектом является видеоблог «Сортировочная», который ведет телеведущий Борис Лорер. В этом блоге Борис не только на собственном примере показывает то, как можно снизить уровень мусора, который вы оставляете после себя, буквально до 50 граммов в день, но и ездит по всей России, освещая проблемы свалок и неэкологичных производств.

Внимание к вопросам экологии — это важный тренд, который в ближайшем будущем (мы на это искренне надеемся) должен стать важнее любых экономических и политических вопросов. Ведь экономические кризисы человечество переживало уже не раз, а вот с экологическими пока не сталкивалось. И лучше не надо.

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