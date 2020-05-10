Уиттиер, город одного здания

Неподалеку расположилось 14-этажное (самое высокое и большое на Аляске) здание Бегич-Тауэрз (Begich Towers), названное в честь конгрессмена от Аляски Ника Бегича, пропавшего без вести после авиационной катастрофы. Его построили по проекту инженера Энтона Андерсена. В нем было все необходимое для жизни — жилые помещения, места для спорта и отдыха, поликлиника, прачечная, библиотека, полицейский участок и даже церковь.



Все планы военных поменялись после 27 марта 1964 года, когда произошло Великое Аляскинское землетрясение, сильнейшее в истории США. После подземных толчков, цунами и оползней грунта погибли 13 человек, многие технические сооружения порта были снесены напрочь, а оба многоэтажных здания Бакнер-Билдинг и Бегич-Тауэрз — значительно повреждены. После этого армия решила уйти из Уиттиера. Но люди, работавшие в порту и обслуживающих его предприятиях, остались.



Бакнер-Билдинг было заброшено и по сей день находится в таком состоянии (сносить его не стали из-за большого количества асбеста в материалах), а Бегич-Тауэрз были отремонтированы и в них сейчас живет все население города — все 217 человек. Это единственный город в США, где все его жители живут под одной крышей.