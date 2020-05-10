Уиттиер, город одного здания
На берегу пролива Принца Вильгельма в Аляскинском заливе расположен городок Уиттиер, названный по имени близлежащего ледника. Сам ледник получил название в честь американского поэта Джона Гринлифа Уиттиера. Город был основан в 1943 г., когда армия США решила построить в не замерзающей зимой бухте военную базу. Тогда к этому месту можно было добраться лишь вплавь, поэтому военные прорубили в скале пятикилометровый тоннель, чтобы связать город с цивилизацией по суше. В тоннеле проложили однополосное шоссе и железнодорожный путь до соединения с Alaska Railroad — железнодорожной сетью штата.
Уиттиер расположился в удивительно красивом месте: его окружают горы, покрытые густыми лесами, ледники и водопады. Впрочем, военных привлекали не эти красоты, а глубоководная бухта, где был устроен порт для больших грузовых судов и военных кораблей.
Для обслуживающего порт персонала соорудили несколько типовых домиков, совсем простых по архитектуре. Время было военное, об эстетике не думали. После войны там решили построить большую военную базу, для чего возвели большое здание для размещения воинской части Инженерных войск, получившее название Бакнер-Билдинг (Buckner Building).
Неподалеку расположилось 14-этажное (самое высокое и большое на Аляске) здание Бегич-Тауэрз (Begich Towers), названное в честь конгрессмена от Аляски Ника Бегича, пропавшего без вести после авиационной катастрофы. Его построили по проекту инженера Энтона Андерсена. В нем было все необходимое для жизни — жилые помещения, места для спорта и отдыха, поликлиника, прачечная, библиотека, полицейский участок и даже церковь.
Все планы военных поменялись после 27 марта 1964 года, когда произошло Великое Аляскинское землетрясение, сильнейшее в истории США. После подземных толчков, цунами и оползней грунта погибли 13 человек, многие технические сооружения порта были снесены напрочь, а оба многоэтажных здания Бакнер-Билдинг и Бегич-Тауэрз — значительно повреждены. После этого армия решила уйти из Уиттиера. Но люди, работавшие в порту и обслуживающих его предприятиях, остались.
Бакнер-Билдинг было заброшено и по сей день находится в таком состоянии (сносить его не стали из-за большого количества асбеста в материалах), а Бегич-Тауэрз были отремонтированы и в них сейчас живет все население города — все 217 человек. Это единственный город в США, где все его жители живут под одной крышей.
Некоторые обитатели Уиттиера ездят по тоннелю на работу в Анкоридж, расположенный в 105 километрах. Проезд по тоннелю в одну сторону недешев — $12. Многие работают в порту, принимающем летом несколько океанских лайнеров с туристами.
Жить в Уиттиере непросто — хоть климат там довольно умеренный из-за моря, однако зимой городок по крыши заваливает снегом, а летом заливает дождем. Застать в Уиттиере ясный, погожий день — это большое везение. К тому же из-за высоких гор, окружающих город, жители не видят солнца с ноября по февраль. Впрочем, местные не унывают: «Мы же всегда можем съездить в Анкоридж и посмотреть там на солнце».