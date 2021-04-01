Украина предложила внести борщ в список культурного наследия ЮНЕСКО

Рецепты для досье отбирали лучшие шеф-повара, рассказала заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова. По ее словам, ЮНЕСКО рассматривает заявки раз в два года, поэтому борщ могут включить в список наследия не раньше, чем через несколько лет.

Джапарова назвала подачу заявки «важным процедурным шагом, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинской нематериального культурного наследия».

Ранее стало известно, что приготовление украинского борща войдёт в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.