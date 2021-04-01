Украина предложила внести борщ в список культурного наследия ЮНЕСКО

Власти Украины внесли предложение включить борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
По словам министра культуры страны Александра Ткаченко, досье «Культура приготовления украинского борща» уже направлено в Париж для включения в репрезентативный список ЮНЕСКО.
Рецепты для досье отбирали лучшие шеф-повара, рассказала заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова. По ее словам, ЮНЕСКО рассматривает заявки раз в два года, поэтому борщ могут включить в список наследия не раньше, чем через несколько лет.
Джапарова назвала подачу заявки «важным процедурным шагом, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинской нематериального культурного наследия».
Ранее стало известно, что приготовление украинского борща войдёт в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.
Приготовления блюд и сами блюда нередко попадают в список культурного наследия ЮНЕСКО. Так, уже фигурируют в списке хорватские пряники, корейская капуста кимчи, армянский лаваш, узбекский и таджикский плов.
Кроме того, особо отмечены французская и мексиканская кухни, а также система питания Греции, Испании, Италии и Марокко.