Универсальное средство: для борьбы с гололедом начнут использовать огуречный рассол

Необычный метод борьбы с гололедом предложила компания Develey Senf & Feinkost GmbH, занимающаяся производством солений и горчицы. Компания, базирующаяся в Нижней Баварии, перерабатывает около 17 тысяч тонн огурцов и корнишонов в год. Остающийся после переработки рассол теперь будут использовать для полива дорог.

Государственное министерство жилищного строительства и транспорта Баварии рассчитывает сэкономить благодаря экспериментальному проекту 700 тонн соли и 4,9 миллиона литров воды. Также отмечается, что использование рассола позволит сократить объем соли, попадающей в окружающую среду.

До сих пор дорожные службы Баварии сами изготавливали солевой раствор для полива замерзших улиц. Предоставленного компанией Develey рассола должно хватить для обработки 1500 километров дорог. Город выделил 10 автоцистерн для транспортировки и подачи жидкости через водораспылитель.