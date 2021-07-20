Устрицы грозят сорвать соревнования по гребле на Олимпиаде

В Токийском заливе в рамках Олимпийских Игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, состоятся соревнования по гребле. Организаторы с опережением графика подготовили водную трассу, установив на ней поплавки для предотвращения возникновения волн на поверхности.

Однако теперь организаторы столкнулись с неожиданной проблемой. К поплавкам начали массово прикрепляться устрицы, в результате чего буи ушли под воду.

Поплавки, развернутые на водной трассе на протяжении 5,6 км, пришлось либо вытаскивать на берег, либо очищать прямо в воде с помощью водолазов. Такой ремонт обошелся в $1,28 млн, в общей сложности было извлечено 14 тонн устриц, сообщает ВВС.