Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Устрицы грозят сорвать соревнования по гребле на Олимпиаде

National Geographic Россия
20 июля 2021
0001.jpg
Фото: olympics.com
Моллюски топят поплавки, установленные на водной трассе.

В Токийском заливе в рамках Олимпийских Игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, состоятся соревнования по гребле. Организаторы с опережением графика подготовили водную трассу, установив на ней поплавки для предотвращения возникновения волн на поверхности.

Однако теперь организаторы столкнулись с неожиданной проблемой. К поплавкам начали массово прикрепляться устрицы, в результате чего буи ушли под воду.

Поплавки, развернутые на водной трассе на протяжении 5,6 км, пришлось либо вытаскивать на берег, либо очищать прямо в воде с помощью водолазов. Такой ремонт обошелся в $1,28 млн, в общей сложности было извлечено 14 тонн устриц, сообщает ВВС.

210885687_526219091953144_2665264791388076603_n (1).jpg
Читайте такжеВ Дубае открыли рекордно глубокий бассейн с «затонувшим» городом на дне

Моллюски оказались устрицами магаки, которые очень популярны в Японии зимой. Однако, как заявил представитель команды, работавшей над устранением проблем, в пищу выловленных устриц употреблять не будут, так как это может повлечь за собой проверки со стороны контролирующих органов.

Олимпиада-2020 должна была состояться в прошлом году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры все же состоятся, но большая часть соревнований пройдет без зрителей.

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии