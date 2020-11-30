В Абу-Даби за 10 секунд уничтожили 4 небоскреба: видео

В столице Объединенных Арабских Эмиратов произвели контролируемый снос комплекса Mina Plaza, который состоял из четырех небоскребов общей высотой 144 этажа.
Строительство комплекса было начато в 2007 году, однако так и не было завершено. Теперь городские власти планируют превратить этот район в оживленный городской участок, построив тут рынки, магазины и места для развлечений.
Снос зданий был поручен компании Modon Properties. После подробного расчета и длительной подготовки здания были уничтожены за 10 секунд. Та же компания Modon Properties будет проводить реконструкцию территорий порта Мина Зайед.
Этот обширный проект, охватывающий более трех миллионов квадратных метров, призван стимулировать торговые и инвестиционные операции в ОАЭ, а также поддерживать городское развитие Абу-Даби при сохранении подлинной идентичности и наследия нации, говорится в заявлении властей Абу-Даби.
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