В Абу-Даби за 10 секунд уничтожили 4 небоскреба: видео

Снос зданий был поручен компании Modon Properties. После подробного расчета и длительной подготовки здания были уничтожены за 10 секунд. Та же компания Modon Properties будет проводить реконструкцию территорий порта Мина Зайед.

Этот обширный проект, охватывающий более трех миллионов квадратных метров, призван стимулировать торговые и инвестиционные операции в ОАЭ, а также поддерживать городское развитие Абу-Даби при сохранении подлинной идентичности и наследия нации, говорится в заявлении властей Абу-Даби.

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