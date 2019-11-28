В аэропортах Грузии туристов ждет бесплатное вино

Маркетинговая акция с бесплатной раздачей вина проходит в Грузии уже шестой раз. Все туристы на паспортном контроле в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси получат бутылку саперави с приветственной надписью: «Гамарджоба, дорогой гость! Вы только ступили на нашу землю – колыбель виноделия – и уже знаете, как будет по-нашему «здравствуйте»! Грузия – это рай для гурманов, так что вам могут пригодиться штаны размером побольше. Здесь вы встретите искренних людей, которые не скрывают своих эмоций. Примите этот подарок в качестве возможности узнать, что вас ждет дальше. Приятного путешествия!».

Для акции изготовлено 300 тысяч бутылок вина.