В аэропортах Грузии туристов ждет бесплатное вино

Маркетинговая акция с бесплатной раздачей вина проходит в Грузии уже шестой раз. Все туристы на паспортном контроле в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси получат бутылку саперави с приветственной надписью: «Гамарджоба, дорогой гость! Вы только ступили на нашу землю – колыбель виноделия – и уже знаете, как будет по-нашему «здравствуйте»! Грузия – это рай для гурманов, так что вам могут пригодиться штаны размером побольше. Здесь вы встретите искренних людей, которые не скрывают своих эмоций. Примите этот подарок в качестве возможности узнать, что вас ждет дальше. Приятного путешествия!».
Для акции изготовлено 300 тысяч бутылок вина.
«Мы запустили очень позитивную кампанию во всех трех международных аэропортах Грузии. В рамках кампании мы символически передадим нашим гостям грузинское вино, в котором будут представлены ключевые сообщения, которые должным образом отражают гостеприимство нашей страны. Мы рады, что эта кампания принесла много положительных эмоций туристам, которые говорят, что у них никогда не было такого опыта во время поездок в другие страны», – говорит Мариам Квривишвили, глава Национальной администрации по туризму.
Россия ввела временный запрет на прямые полеты в Грузию 8 июля этого года. Поводом для этого стали протестные акции в Тбилиси, вызванные тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.
Недавно ученые выяснили, что изменение климата меняет вкус французского вина.