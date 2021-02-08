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Жизнь планеты

В Алуште создадут парк для 500 кошек

National Geographic Россия
08 февраля 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Он станет домом как для породистых, так и для уличных животных

По словам Виктора Жиленко, директора крымской сети парков миниатюр, на первом этапе территория парка составит 50 соток. Проектировщики рассчитывают, что там смогут поселиться до 500 кошек. 

«Когда будет готово пространство, кинем по всему Крыму клич о том, что можно приносить к нам животных, попавших в трудную жизненную ситуацию», — цитирует Жиленко «Интерфакс».

Сдать бездомных кошек в оборудованный всем необходимым парк можно будет бесплатно. Также посетители при желании смогут забрать понравившегося питомца.

Сотни уличных кошек поместят после стерилизации в одно пространство за высоким прозрачным забором, а до 50 породистых — в отдельные вольеры.

Парк кошек станет частью парка миниатюр в Алуште. Сейчас он находится в стадии проектирования, открытие планируется к началу лета 2021 года.

По состоянию на август 2020 года, количество бездомных животных в РФ оценивалось в 20 тысяч на субъект. Строительство самого дешевого типового приюта, по подсчетам Агентства стратегических инициатив, обойдется в 10 млн рублей.

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