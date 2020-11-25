В американской пустыне нашли загадочный металлический обелиск

Сотрудники Департамента общественной безопасности штата Юта (UDPS) нашли причудливую инсталляцию высотой 3 метра в пустынной местности Red Rock Country на юго-востоке штата.
Блестящий металлический прямоугольник находится в центре тупика одного из множества неглубоких скальных ущелий, которые разбросаны по региону.
Первым, кто обнаружил странный объект, был биолог из авиационного бюро UDPS. Во время пролета над пустыней с целью контроля за популяцией обитающих здесь толсторогов (Ovis canadensis) он увидел внизу что-то блестящее и предложил пилоту вертолета приземлиться и рассмотреть предмет получше.
Команда приземлилась неподалеку от ущелья и отправилась осмотреть находку, перешучиваясь между собой, что, если кто-то из них внезапно исчезнет, остальным придется бежать.
В найденном обелиске не было обнаружено ничего мистического, хотя сотрудники UDPS с удивлением отметили, что кто-то сильно потрудился, чтобы установить предмет в плотно утрамбованную землю.
«Я предполагаю, что это какой-то художник новой волны или что-то в этом роде, или человек, который был большим поклонником фильма „Космическая одиссея 2001 года“», — сказал пилот вертолета Брет Хатчингс, комментируя находку.
Ассоциации с монолитом из «Космической одиссеи 2001 года» возникли и у многих пользователей соцсетей, комментирующих новость. Загадочный обелиск в фильме, вероятно, запускал резкие эволюционные или социальные скачки. Однако в картине режиссера Стэнли Кубрика монолит имеет черный цвет, в отличие от серебристого обелиска в Юте.
UDPS держит в секрете точное местонахождение обелиска, опасаясь, что желающие отыскать его окажутся в отдаленном месте и попадут в беду. В этом регионе мало дорог, что вызывает дополнительные вопросы относительно того, как этот предмет оказался в каньоне.
На фотографиях, опубликованных UDPS, видно, что обелиск, похоже, сделан из металлического листа, скрепленного шурупами, что позволяет предположить, что он может быть довольно легким.
В департаменте отметили, что размещение таких объектов без разрешения властей незаконно — и этим правилам должны следовать все «независимо от того, с какой вы планеты».
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