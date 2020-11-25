В американской пустыне нашли загадочный металлический обелиск

Команда приземлилась неподалеку от ущелья и отправилась осмотреть находку, перешучиваясь между собой, что, если кто-то из них внезапно исчезнет, остальным придется бежать.

В найденном обелиске не было обнаружено ничего мистического, хотя сотрудники UDPS с удивлением отметили, что кто-то сильно потрудился, чтобы установить предмет в плотно утрамбованную землю.

«Я предполагаю, что это какой-то художник новой волны или что-то в этом роде, или человек, который был большим поклонником фильма „Космическая одиссея 2001 года“», — сказал пилот вертолета Брет Хатчингс, комментируя находку.

Ассоциации с монолитом из «Космической одиссеи 2001 года» возникли и у многих пользователей соцсетей, комментирующих новость. Загадочный обелиск в фильме, вероятно, запускал резкие эволюционные или социальные скачки. Однако в картине режиссера Стэнли Кубрика монолит имеет черный цвет, в отличие от серебристого обелиска в Юте.