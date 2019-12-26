Спустя 57 лет в Уосо сняли запрет на игру в снежки. Жители города счастливы!

Запрет на игру в снежки в городе Уосо (Wausau) действовал с 1962 года. Закон приравнивает бросание снежков к метанию других тяжелых предметов, которое может привести к травмам и порче имущества. Штраф за нарушение запрета составляет 114 долларов.

Как сообщает The Guardian, именно из-за этого правила город Уосо в свое время удостоился неофициального звания «худшего города Америки». Однако теперь здравый смысл восторжествовал. На прошлой неделе городской комитет общественной безопасности проголосовал за исключение слова «снежный ком» из местного закона о метании опасных снарядов.

Член городского совета Патрик Пекэм (Patrick Peckham) пояснил, что злонамеренные действия с использованием снежков или ледяных глыб по-прежнему будут караться законом, однако игра в снежки с друзьями теперь абсолютно легальна.

«В общем, если вы бросаете снежок в своего друга около бара, у вас все в порядке. Но если вы стоите на шоссе и бросаетесь снежками в машины, то у вас будут проблемы», – заявил Пекхэм.

В подтверждение будущих намерений департамент полиции города выпустил видео, на котором сотрудники службы правопорядка и местный мэр участвуют в «снежных боях».