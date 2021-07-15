В Амстердаме открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере

Первый в истории стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, открылся в Амстердаме. Он был создан роботизированными манипуляторами с использованием сварочных горелок для послойного нанесения структуры. На его изготовление ушло 4500 кг нержавеющей стали.
На создание моста ушло шесть месяцев. Конструкция была перевезена через канал Аудезийдс Ахтербургвал в центре Амстердама на прошлой неделе, и теперь открыта для пешеходов и велосипедистов. В церемонии открытия моста поучаствовала королева Нидерландов Максима Соррегьета Черрути.
Более дюжины датчиков, прикрепленных к мосту, будут отслеживать деформацию, движение, вибрацию и температуру всей конструкции. Эти данные будут использованы в машинном обучении для выявления любых недостатков конструкции, указывающих на необходимость ее обслуживания или модификации.
Инженеры надеются понять, как сталь, напечатанная на 3D-принтере, может использоваться для более крупных и сложных строительных проектов. Первые испытания показали, что мост служит надежно.
«Мы обнаружили, что прочностные характеристики зависят от ориентации печати. Но что было в некотором смысле удивительным, так это то, что базовая прочность была такой, какой можно было ожидать от только что прокатанной стали», — говорит Марк Джиролами, соавтор разработки из Кембриджского университета.
«Металлическая конструкция, напечатанная на 3D-принтере в соответствии с нужными для движения пешеходов размером и прочностью, никогда раньше не строилась. Мы тестировали и моделировали конструкцию и ее компоненты на протяжении всего процесса печати и после его завершения, и приятно видеть, что она наконец открыта для публики», — отмечает еще один соавтор проекта Лерой Гарднер из Департамента гражданской и экологической инженерии.
Идея изготовления моста, напечатанного на 3D-принтере, возникла у стартапа MX3D еще в 2015 году. На разработку проекта ушло четыре года, и еще два года понадобилось на получение разрешения на замену имевшегося городского моста.