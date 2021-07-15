В Амстердаме открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере

Более дюжины датчиков, прикрепленных к мосту, будут отслеживать деформацию, движение, вибрацию и температуру всей конструкции. Эти данные будут использованы в машинном обучении для выявления любых недостатков конструкции, указывающих на необходимость ее обслуживания или модификации.

Инженеры надеются понять, как сталь, напечатанная на 3D-принтере, может использоваться для более крупных и сложных строительных проектов. Первые испытания показали, что мост служит надежно.

«Мы обнаружили, что прочностные характеристики зависят от ориентации печати. Но что было в некотором смысле удивительным, так это то, что базовая прочность была такой, какой можно было ожидать от только что прокатанной стали», — говорит Марк Джиролами, соавтор разработки из Кембриджского университета.