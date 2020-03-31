В Англии нашли сотни старинных бутылок с отравленным пивом

Археологи обнаружили на месте старой викторианской пивоварни в Лидсе, городе в графстве Йоркшир, бутылки пива XIX века. Сотни бутылок были сложены под лестницей, ведущей в подвал.

Найденное пиво в основном было произведено Тетли, одной из старейших пивоваренных династий Лидса. Она была основана Джошуа Тетли в 1822 году. В 1839 году к управлению пивоварней присоединился сын Джошуа — Фрэнсис Уильям, после чего был создан бренд Joshua Tetley and Son. К 1860 году после строительства нового пивоваренного завода Tetley стал крупнейшим производителем пива на севере Англии. Годовой объем предприятия достиг 187 500 баррелей к 1875 году.

Английская компания археологических услуг WYAS исследовала эту область Лидса, поскольку застройщики готовились возводить в этом районе новые жилые дома. Дэвид Уильямс, старший менеджер проектов WYAS, рассказал, что пиво, в основном имбирный эль, было разлито в бутылки в 1880-х годах.