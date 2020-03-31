В Англии нашли сотни старинных бутылок с отравленным пивом

Археологи обнаружили на месте старой викторианской пивоварни в Лидсе, городе в графстве Йоркшир, бутылки пива XIX века. Сотни бутылок были сложены под лестницей, ведущей в подвал.
Найденное пиво в основном было произведено Тетли, одной из старейших пивоваренных династий Лидса. Она была основана Джошуа Тетли в 1822 году. В 1839 году к управлению пивоварней присоединился сын Джошуа — Фрэнсис Уильям, после чего был создан бренд Joshua Tetley and Son. К 1860 году после строительства нового пивоваренного завода Tetley стал крупнейшим производителем пива на севере Англии. Годовой объем предприятия достиг 187 500 баррелей к 1875 году.
Английская компания археологических услуг WYAS исследовала эту область Лидса, поскольку застройщики готовились возводить в этом районе новые жилые дома. Дэвид Уильямс, старший менеджер проектов WYAS, рассказал, что пиво, в основном имбирный эль, было разлито в бутылки в 1880-х годах.
Образцы пива были отправлены в Объединенные службы Западного Йоркшира для анализа. Результаты показали, что найденное пиво содержит исключительно высокое количество свинца — 0,13 мг/л в сравнении с максимально допустимым уровнем 0,01 мг/л, установленным Всемирной организацией здравоохранения. Исследователи полагают, что в превращении напитка в яд виноваты трубы с осколками свинца, по которым шла вода для производства пива.
Свинец является отравляющим веществом, накопление которого влияет на целый ряд систем организма, попадая в мозг, печень, почки и кости. Попав в организм, органические соединения металла превращаются в неорганические, что приводит к хронической интоксикации.
В 2010 году в Нигерии произошла эпидемия отравления свинцом, в результате которой погибло не менее 400 детей.
Согласно исследованиям канадского антрополога Оуэна Битти, значительная часть участников британской арктической экспедиции Джона Франклина 1845—1848 годов погибла от отравления свинцом из-за некачественно произведенной пайки банок, в которых хранились консервы.
Найденные бутылки будут выставлены в качестве экспонатов на месте бывшей пивоварни Тетли.