В Англии откроют первый в мире аэропорт для летающих автомобилей и дронов

Аэропорт будет построен в городе Ковентри в центральной части Англии. Как отмечают в Urban Air Port, этот город был выбран, поскольку в нем традиционно сильна аэрокосмическая промышленность. Миниатюрный аэропорт появится около стадиона Ricoh Arena в северной части города. Рядом находится крупная транспортная магистраль, торгово-офисный комплекс и железнодорожная станция.
Сооружение планируется углеродно-нейтральным. Все используемые летательные аппараты — электрические, а энергию для собственных нужд и зарядки мультикоптеров Air-One получит от солнечных батарей.
Как уточняют в Urban Air Port, помимо дронов, Air-One предназначен для самолетов вертикального взлета и посадки, в том числе для летающих такси еVTOL. Эти такси были недавно представлены компанией Rolls-Royce.
Проект Urban-Air Port выбрали в рамках государственной программы, направленной на разработку летучих и новых воздушных транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Он выиграл грант в размере 1,65 миллиона долларов.
«При поддержке правительства Великобритании и Hyundai Motor Group мы создадим первый в мире такой полностью функциональный аэропорт <…> Вы не можете сойти с поезда или сесть в поезд, если не дойдете до железнодорожного вокзала, поэтому поддержка наземной инфраструктуры является ключевым моментом», — заключает Рики Сандху, исполнительный директор Urban Air-Port.
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