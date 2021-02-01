В Англии откроют первый в мире аэропорт для летающих автомобилей и дронов

Аэропорт будет построен в городе Ковентри в центральной части Англии. Как отмечают в Urban Air Port, этот город был выбран, поскольку в нем традиционно сильна аэрокосмическая промышленность. Миниатюрный аэропорт появится около стадиона Ricoh Arena в северной части города. Рядом находится крупная транспортная магистраль, торгово-офисный комплекс и железнодорожная станция.

Сооружение планируется углеродно-нейтральным. Все используемые летательные аппараты — электрические, а энергию для собственных нужд и зарядки мультикоптеров Air-One получит от солнечных батарей.

Как уточняют в Urban Air Port, помимо дронов, Air-One предназначен для самолетов вертикального взлета и посадки, в том числе для летающих такси еVTOL. Эти такси были недавно представлены компанией Rolls-Royce.