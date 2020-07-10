В Англии сгорел священный 500-летний дуб

Священный дуб сгорел в графстве Херефордшир вечером 5 июля. Это 13-метровое дерево почитали люди по всему миру, он участвовал в ритуалах современных друидов и язычников. Более пятисот лет дерево росло в деревне Белолистный Дуб, названной в честь растения, рядом с историческим замком Истнор. На этих выходных местную пожарную службу вызвали из-за возгорания. Десяток прибывших спасателей боролись с огнем всю ночь, но не успели сохранить дерево — от дуба остался лишь пень.

Дерево веками почиталось приверженцами духовности по всему миру. Дело в том, что дуб рос на 52-м градусе широты, где солнце в день летнего солнцестояния располагается над горизонтом на протяжении 16 часов 44 минут. Из-за этого многие верили, что белолистный дуб как-то связан со сверхъестественными силами. Во время фестивалей в честь дня летнего солнцестояния дуб украшали брелками и флажками.

В 2014 году священный дуб был номинирован на «Дерево года» и даже был снят для фильма. Один из местных жителей, Брайан Хэйнс, написал о нём книгу и рассказал в интервью местной газете Hereford Times, что дерево особенно важно для приверженцев древних религий, основанных на кельтских практиках.

В древности, белолистный дуб был известен под именем «Король Леса». Возможно, дерево так назвали потому, что, несмотря на частые удары молний, он продолжал расти. Британский экоактивист и глава нео-друидов Король Артур Пендрагон (имя при рождении — Джон Тимоти Ротуэлл) также выразил своё сожаление по поводу уничтожения священного дерева.

На данный момент причина возгорания древнего дуба неизвестна. Одна из версий — туристы, оставившие огонь без присмотра. Другая — дуб случайно поджег кто-то из почитателей. Не исключена и версия умышленного поджога.

Пока неизвестно, что случится с пнем, оставшимся после священного дуба.

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