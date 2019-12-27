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Жизнь планеты

В Арктике построят новый аэропорт

Интерфакс
27 декабря 2019
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Арктические плато
Фото: Кирилл Уютнов
Он появится на Гыданском полуострове в арктической зоне ЯНАО.

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства нового аэропорта «Утренний». Аэропорт возведут для воздушных перевозок вахтового персонала и грузов на территорию Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком АО.

Строительство аэропорта будет вестись в два этапа. Первый предусматривает создание аэродромной инфраструктуры, в том числе взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок для самолетов, а также служебно-пассажирского здания с диспетчерским пунктом. Помимо этого планируется проложить подъездную автодорогу и необходимые коммуникации.

В дальнейшем будет построена гостиница со столовой для вахтового персонала, а также хозяйственные и технические здания.

Аэропорт будет рассчитан на прием воздушных судов малой и средней авиации, в том числе отечественных и зарубежных турбовинтовых самолетов. Также аэропорт будет принимать грузопассажирские вертолеты.

Заказчиком проекта выступил «Международный аэропорт Сабетта».