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Жизнь планеты

В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли огромную «Корону людоеда»: видео

National Geographic Россия
15 марта 2021
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Фото: Иван Смелов / Никола-Ленивец / vk.com/nikolalenivets
Создатели назвали арт-объект, преданный огню, «Корона людоеда, или Башня вакцинации».

Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. В этом году принесенный в жертву огню арт-объект традиционно был создан основателем арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние» художником Николаем Полисским. Замок высотой 24 метра был сделан из лозы, а внутри находилось сено.

Полисский пожелал, чтобы с сожжением арт-объекта мир избавился от главной проблемы, появившейся в прошлом году — пандемии коронавируса.

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«Это наша традиционная Масленица. Я ее даже называю главной Масленицей страны. Так как весь год для всего мира COVID-19 — главная проблема, главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу», — Николай Полисский.

Полисский призвал всех пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Арт-объекты сжигают на Масленицу в Никола-Ленивце с 2001 года. В разное время в парке сожгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию». 

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