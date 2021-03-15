В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли огромную «Корону людоеда»: видео

Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. В этом году принесенный в жертву огню арт-объект традиционно был создан основателем арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние» художником Николаем Полисским. Замок высотой 24 метра был сделан из лозы, а внутри находилось сено.

Полисский пожелал, чтобы с сожжением арт-объекта мир избавился от главной проблемы, появившейся в прошлом году — пандемии коронавируса.