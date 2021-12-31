В Астане теперь можно оплатить проезд пластиковыми бутылками

Эколог и представитель компании Шасалим Шагалимов говорит о том, что ведутся переговоры о расширении системы мотиваций: в «фандоматах» могут появиться дополнительные бонусы. Это – распространенная мировая практика: так, в столице Сербии в подобном аппарате можно выбрать несколько опций вознаграждения: помимо пополнения транспортной карты, это могут быть деньги на баланс телефона или на благотворительность.

А другой тип аппаратов, впервые появившийся в Турции, позволяет накормить уличных животных.