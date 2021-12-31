В Астане теперь можно оплатить проезд пластиковыми бутылками

Казахстан уверенно реализует шаги по защите природы и экологии. Недавно здесь был принят закон о запрете контактных зоопарков и дельфинариумов, а жителям Нур-Султана (Астаны) теперь предоставили необычную возможность: пополнить карту общественного транспорта, сдав пустую тару. Инициаторами проекта стала компания Zhasyl Qalqan при поддержке городской транспортной системы.
Одна пластиковая бутылка равна 3 тенге на баланс карты. Таким образом бутылка отправится в переработку, а горожанин может сэкономить на проезде. Стоимость разовой поездки в Нур-Султане составляет 90 тенге, то есть для ее полного покрытия потребуется сдать немало бутылок. Однако это в любом случае минимизирует объем мусора, скапливающегося на свалках.
Этот проект – некоммерческий и осуществлен силами энтузиастов, потому аппаратов в городе пока всего четыре. Компания Zhasyl Qalqan призывает всех людей, которым небезразлично экологическое будущее страны, внести свою лепту в расширение сети фандоматов.
Эколог и представитель компании Шасалим Шагалимов говорит о том, что ведутся переговоры о расширении системы мотиваций: в «фандоматах» могут появиться дополнительные бонусы. Это – распространенная мировая практика: так, в столице Сербии в подобном аппарате можно выбрать несколько опций вознаграждения: помимо пополнения транспортной карты, это могут быть деньги на баланс телефона или на благотворительность.
А другой тип аппаратов, впервые появившийся в Турции, позволяет накормить уличных животных.