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Жизнь планеты

В Астане теперь можно оплатить проезд пластиковыми бутылками

Анастасия Баринова
31 декабря 2021
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Фото: shasalimshagalimov/Instagram
Утилизация мусора в Казахстане вышла на новый уровень.

Казахстан уверенно реализует шаги по защите природы и экологии. Недавно здесь был принят закон о запрете контактных зоопарков и дельфинариумов, а жителям Нур-Султана (Астаны) теперь предоставили необычную возможность: пополнить карту общественного транспорта, сдав пустую тару. Инициаторами проекта стала компания Zhasyl Qalqan при поддержке городской транспортной системы.

Одна пластиковая бутылка равна 3 тенге на баланс карты. Таким образом бутылка отправится в переработку, а горожанин может сэкономить на проезде. Стоимость разовой поездки в Нур-Султане составляет 90 тенге, то есть для ее полного покрытия потребуется сдать немало бутылок. Однако это в любом случае минимизирует объем мусора, скапливающегося на свалках.

Этот проект – некоммерческий и осуществлен силами энтузиастов, потому аппаратов в городе пока всего четыре. Компания Zhasyl Qalqan призывает всех людей, которым небезразлично экологическое будущее страны, внести свою лепту в расширение сети фандоматов.

Эколог и представитель компании Шасалим Шагалимов говорит о том, что ведутся переговоры о расширении системы мотиваций: в «фандоматах» могут появиться дополнительные бонусы. Это – распространенная мировая практика: так, в столице Сербии в подобном аппарате можно выбрать несколько опций вознаграждения: помимо пополнения транспортной карты, это могут быть деньги на баланс телефона или на благотворительность.

А другой тип аппаратов, впервые появившийся в Турции, позволяет накормить уличных животных.

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