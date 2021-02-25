В Австралии испытают установку, которая преобразует в водород влагу из воздуха

В рамках нового проекта в австралийской глубинке будет опробована инновационная технология преобразования солнечной энергии в водород путем улавливания влаги из воздуха и ее разделения посредством гидролиза, что позволит жарким засушливым районам стать экспортерами энергии.

Проект будет запущен в Теннант-Крике. Это городок с тремя пабами и населением в 3000 человек, расположенный на северной окраине знаменитого красного центра Австралии, колоссального пространства каменистой пустыни.

Как и на большей части Северной Австралии, здесь много солнца, но недостаточно воды. Поскольку страна стремится стать экспортером экологически чистой энергии на основе водорода, здесь было решено опробовать новую технологию, которая не требует больших объемов муниципальной воды или подключения к местной электросети.

Стартап Aqua Aerem подписал с правительством штата Северная Каролина контракт на проведение 12-недельных испытаний системы.