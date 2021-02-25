В Австралии испытают установку, которая преобразует в водород влагу из воздуха

В рамках нового проекта в австралийской глубинке будет опробована инновационная технология преобразования солнечной энергии в водород путем улавливания влаги из воздуха и ее разделения посредством гидролиза, что позволит жарким засушливым районам стать экспортерами энергии.
Проект будет запущен в Теннант-Крике. Это городок с тремя пабами и населением в 3000 человек, расположенный на северной окраине знаменитого красного центра Австралии, колоссального пространства каменистой пустыни.
Как и на большей части Северной Австралии, здесь много солнца, но недостаточно воды. Поскольку страна стремится стать экспортером экологически чистой энергии на основе водорода, здесь было решено опробовать новую технологию, которая не требует больших объемов муниципальной воды или подключения к местной электросети.
Стартап Aqua Aerem подписал с правительством штата Северная Каролина контракт на проведение 12-недельных испытаний системы.
Энергия будет улавливаться через фотоэлектрическую систему концентратора с двухосевым отслеживанием, которая, по словам представителей компании, будет работать в два раза эффективнее, чем обычная кремниевая панель.
Следующим шагом будет преобразование этой энергии в переносимый водород посредством электролиза, для которого необходимы только электричество и вода в качестве входных элементов.
Здесь Aqua Aerem применит свой отличительный подход: систему улавливания атмосферной воды, которая высасывает влагу из воздуха. По заявлению компании, система работает более эффективно в более теплом климате, не требует особого ухода и не производит никаких отходов, кроме воздуха. Испытания будут в основном сосредоточены на процессе улавливания воды, остальные элементы на данный момент являются достаточно зрелыми технологиями.
Система Aqua Aerem в будущем будет включать в себя 15-мегаватнный электролизер, который, по оценкам компании, будет производить около 912 тонн зеленого водорода в год, обеспечивая примерно половину энергии, которую использует сообщество Теннант-Крик. В дальнейшем стартап планирует расшириться и выйти н азиатские рынки.