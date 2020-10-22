В Австралии построят крупнейшую солнечную ферму, но не для австралийцев

Объект стоимостью 20 миллиардов австралийских долларов (около 14,2 млрд долларов США; 1,1 трлн рублей) — сердце амбициозной сети электроснабжения под названием Australia-ASEAN Power Link — будет построен на удаленной животноводческой станции в Северной территории, примерно на полпути между городами Дарвином и Алис-Спрингс.

Гигантский 10-гигаваттный массив, разбросанный по фотоэлектрическим панелям на 20 000 футбольных полей, можно будет легко увидеть из космоса. Однако полученной энергией будут пользоваться жители Сингапура, а не Австралии. Проект предполагает строительство самого длинного в мире подводного силового кабеля, который будет экспортировать электроэнергию из Австралии в Сингапур по высоковольтной сети постоянного тока (HVDC) протяженностью 4500 километров.