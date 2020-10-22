В Австралии построят крупнейшую солнечную ферму, но не для австралийцев

Объект стоимостью 20 миллиардов австралийских долларов (около 14,2 млрд долларов США; 1,1 трлн рублей) — сердце амбициозной сети электроснабжения под названием Australia-ASEAN Power Link — будет построен на удаленной животноводческой станции в Северной территории, примерно на полпути между городами Дарвином и Алис-Спрингс.
Гигантский 10-гигаваттный массив, разбросанный по фотоэлектрическим панелям на 20 000 футбольных полей, можно будет легко увидеть из космоса. Однако полученной энергией будут пользоваться жители Сингапура, а не Австралии. Проект предполагает строительство самого длинного в мире подводного силового кабеля, который будет экспортировать электроэнергию из Австралии в Сингапур по высоковольтной сети постоянного тока (HVDC) протяженностью 4500 километров.
Чтобы эта система передачи работала, для PowerLink, разрабатываемом сингапурской компанией Sun Cable, также нужно построить самую большую в мире батарею, которая будет размещена недалеко от Дарвина на северном побережье Австралии. Идея состоит в том, что сеть будет передавать ток от массива в Ньюкасл-Уотерс примерно в 750 км к северу, где он будет храниться в батарее Дарвина.
Часть потока войдет в местную сеть Дарвина, но большая часть будет экспортироваться за границу через подводные кабели, проложенные вдоль дна океана, сначала через индонезийские воды, а затем до Сингапура.
Ожидается, что строительство объекта площадью около 120 квадратных километров стартует в 2023 году, производство энергии начнется в 2026 году, а его поставка на экспорт — не раньше 2027 года.
Если все пойдет по плану, Power Link может стать переломным моментом не только для солнечной энергетики, но и для отрасли чистой энергии в целом, демонстрируя, как возобновляемая энергия может распределяться и ретранслироваться по международным сетям, охватывая огромные расстояния и даже океаны, отмечают в Sun Cable.
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