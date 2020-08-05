В Австралии создают приложение, распознающее ядовитых змей и пауков

Идея создания приложения пришла в голову Нику Скарзу и Мюррею Скарзу, которые, переехав из Сиднея в Вуллонгонг — город в Новом Южном Уэльсе на побережье Тасманова моря — обнаружили, что их новое место жительства буквально кишит ядовитыми животными. Ник и Мюррей столкнулись с проблемой, когда пытались рассказать об их возможной опасности маме Ника, которая приехала погостить из Великобритании.
«За время своего пребывания она наткнулась на нескольких змей и все время спрашивала, что будет, если они укусят. Она каменела, если что-то залетало в окно. Нам порой трудно было найти информацию в интернете, чтобы ответить ей», — рассказывает Мюррей Скарз.
Так возникла концепция приложения Critterpedia, сбор средств на которую начался на Kickstarter. Команда Critterpedia заручилась поддержкой Австралийского национального научного агентства CSIRO и начала сотрудничество со множеством экспертов, чтобы запустить приложение с нуля.
Одним из важных участников проекта стал Data61 — отдел исследований и разработок в области наук о данных CSIRO. Мэтт Адкок и его команда из Data61 обучают алгоритм ИИ с сотнями тысяч изображений змей и пауков, чтобы мгновенно идентифицировать животных с помощью смартфона.
В перспективе Critterpedia должна будет мгновенно определить, к какому виду относится животное и дать рекомендации относительно его уровня угрозы. Кроме того, приложение посоветует, что делать в случае укуса, поможет информацией по оказанию первой помощи и местонахождении ближайшего пункта экстренного реагирования.
Уже сейчас пользователи могут зарегистрироваться и стать тестерами первой фазы бета-версии приложения. Пока Critterpedia будет определять только австралийских животных, но Ник и Мюррей надеются, что однажды его можно будет использовать по всему миру.
Официальный запуск приложения запланирован на апрель 2021 года.
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