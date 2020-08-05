В Австралии создают приложение, распознающее ядовитых змей и пауков

Идея создания приложения пришла в голову Нику Скарзу и Мюррею Скарзу, которые, переехав из Сиднея в Вуллонгонг — город в Новом Южном Уэльсе на побережье Тасманова моря — обнаружили, что их новое место жительства буквально кишит ядовитыми животными. Ник и Мюррей столкнулись с проблемой, когда пытались рассказать об их возможной опасности маме Ника, которая приехала погостить из Великобритании.

«За время своего пребывания она наткнулась на нескольких змей и все время спрашивала, что будет, если они укусят. Она каменела, если что-то залетало в окно. Нам порой трудно было найти информацию в интернете, чтобы ответить ей», — рассказывает Мюррей Скарз.