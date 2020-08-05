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Жизнь планеты

В Австралии создают приложение, распознающее ядовитых змей и пауков

Михаил Сысоев
05 августа 2020
Critterpedia
Своеобразный Shazam в мире животных.

Идея создания приложения пришла в голову Нику Скарзу и Мюррею Скарзу, которые, переехав из Сиднея в Вуллонгонг — город в Новом Южном Уэльсе на побережье Тасманова моря — обнаружили, что их новое место жительства буквально кишит ядовитыми животными. Ник и Мюррей столкнулись с проблемой, когда пытались рассказать об их возможной опасности маме Ника, которая приехала погостить из Великобритании. 

«За время своего пребывания она наткнулась на нескольких змей и все время спрашивала, что будет, если они укусят. Она каменела, если что-то залетало в окно. Нам порой трудно было найти информацию в интернете, чтобы ответить ей», — рассказывает Мюррей Скарз.

«Мы сказали друг другу, представь, если бы существовало приложение, и все, что нужно было бы сделать, это сфотографировать животное, а приложение рассказало бы, что это, и насколько оно опасно», — Мюррей Скарз.

Так возникла концепция приложения Critterpedia, сбор средств на которую начался на Kickstarter. Команда Critterpedia заручилась поддержкой Австралийского национального научного агентства CSIRO и начала сотрудничество со множеством экспертов, чтобы запустить приложение с нуля. 

Одним из важных участников проекта стал Data61 — отдел исследований и разработок в области наук о данных CSIRO. Мэтт Адкок и его команда из Data61 обучают алгоритм ИИ с сотнями тысяч изображений змей и пауков, чтобы мгновенно идентифицировать животных с помощью смартфона.

В перспективе Critterpedia должна будет мгновенно определить, к какому виду относится животное и дать рекомендации относительно его уровня угрозы. Кроме того, приложение посоветует, что делать в случае укуса, поможет информацией по оказанию первой помощи и местонахождении ближайшего пункта экстренного реагирования. 

Уже сейчас пользователи могут зарегистрироваться и стать тестерами первой фазы бета-версии приложения. Пока Critterpedia будет определять только австралийских животных, но Ник и Мюррей надеются, что однажды его можно будет использовать по всему миру. 

Официальный запуск приложения запланирован на апрель 2021 года.

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