В Австралии выставили на продажу футуристический дом из пузырей: видео

Бирчелл отметил, что с трудом принял решение о продаже дома, в котором он прожил 27 лет, однако в его планах строительство еще одного столь же необычного дома.

Агент по недвижимости Хелен Шепард сказала, что сотни людей уже связались с ней по поводу объявления. «К нам обращались местные жители, а также люди из других штатов и из-за границы. Нам звонили из Вануату и даже из Франции», — отметила Шепард.

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