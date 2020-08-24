Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Жизнь планеты

В Австралии выставили на продажу футуристический дом из пузырей: видео

Михаил Сысоев
24 августа 2020
_-.jpg
Фото: First National Real Estate Action Realty Ipswich / YouTube
Дизайн этого строения завораживает.

Футуристический 20-комнатный дом, состоящий из 11 пересекающихся куполов, находится в австралийском городе Ипсвич, штат Квинсленд. Его разработал и построил в 1980-х годах архитектор Грэм Бирчелл. Строительство дома заняло 10 лет.

«Иногда люди не верят, когда я говорю им, где живу. Всего здесь 11 куполов диаметром от четырех до восьми метрах. В доме 16 комнат на трех уровнях. Есть две библиотеки, кинотеатр и круглые окна, которые открываются и закрываются с помощью диафрагмы. Я люблю этот дом за простор. В нем вы даже не замечаете потолков, а пространство просто перетекает от одного к другому», — Грэм Бирчелл.

При строительстве дома использовался ферроцемент — система из раствора, нанесенного на металлическую сетку или близко расположенных тонких стальных стержней. По словам Бирчелла, при возведении дома было немало проблем, и строителям приходилось изобретать множество инструментов, например, изогнутую лестницу. Чтобы создать только один купол требовалось шесть страниц математических расчетов. 

Бирчелл отметил, что с трудом принял решение о продаже дома, в котором он прожил 27 лет, однако в его планах строительство еще одного столь же необычного дома. 

Агент по недвижимости Хелен Шепард сказала, что сотни людей уже связались с ней по поводу объявления. «К нам обращались местные жители, а также люди из других штатов и из-за границы. Нам звонили из Вануату и даже из Франции», — отметила Шепард.

Посмотрите на самые необычные здания в мире.

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Собака

Я еду в путешествие с домашним животным. Куда отправиться и где жить?

Вопросительный знак, вопрос

Особенности национальной уборки