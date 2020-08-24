В Австралии выставили на продажу футуристический дом из пузырей: видео

Футуристический 20-комнатный дом, состоящий из 11 пересекающихся куполов, находится в австралийском городе Ипсвич, штат Квинсленд. Его разработал и построил в 1980-х годах архитектор Грэм Бирчелл. Строительство дома заняло 10 лет.
При строительстве дома использовался ферроцемент — система из раствора, нанесенного на металлическую сетку или близко расположенных тонких стальных стержней. По словам Бирчелла, при возведении дома было немало проблем, и строителям приходилось изобретать множество инструментов, например, изогнутую лестницу. Чтобы создать только один купол требовалось шесть страниц математических расчетов.
Бирчелл отметил, что с трудом принял решение о продаже дома, в котором он прожил 27 лет, однако в его планах строительство еще одного столь же необычного дома.
Агент по недвижимости Хелен Шепард сказала, что сотни людей уже связались с ней по поводу объявления. «К нам обращались местные жители, а также люди из других штатов и из-за границы. Нам звонили из Вануату и даже из Франции», — отметила Шепард.
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