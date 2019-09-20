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Жизнь планеты

В Бахрейне открылся крупнейший в мире подводный тематический парк

Dive Bahrain
Фото: btea.bh
Dive Bahrain
Фото: btea.bh
Dive Bahrain
Фото: btea.bh
В центре парка находится затопленный Boeing 747.

В Бахрейне состоялось официальное открытие крупнейшего в мире подводного парка площадью 100 тысяч квадратных метров. В подводном комплексе Dive Bahrain можно заниматься дайвингом, а также проводить исследования морской флоры и фауны.

При строительстве парка под воду был погружен центральный объект подводного парка – 70-метровый Boeing 747, самый большой самолет, который когда-либо был затоплен.

На следующем этапе, в дополнение к самолету, на глубине парка также разместят скульптуры, дом торговца жемчугом, искусственные рифы и другие объекты. Все сооружения будут изготовлены из экологически чистых материалов, которые не нанесут вреда коралловым рифам и их обитателям. 

«Мы планируем сделать Бахрейн мировым лидером в области экотуризма и защиты морской фауны», – заявил шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа личный представитель короля Хамада, президента Высшего совета по окружающей среде.

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