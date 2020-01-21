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Жизнь планеты

В Бангладеш закроют 231 фабрику ради спасения Буриганги

21 января 2020
Буриганга
Фото: William Veerbeek/flickr.com
Буриганга считается одной из самых загрязненных рек в мире.

Верховный суд Бангладеш распорядился закрыть 231 предприятие, которые способствовали тому, что главная река Дакки стала одной из самых загрязненных в мире. Суд потребовал от властей страны предпринять незамедлительные меры против множества фабрик, включая заводы по производству красителей и каучука, а также кожевенные цеха, сбрасывающие жидкие промышленные отходы в Буригангу.

«Суд потребовал отключить предприятиям все коммунальные услуги, в том числе электричество, газ и водоснабжение. Это постановление сыграет большое значение для спасения Буриганга от экологической катастрофы», — Манзил Муршид, подавший в суд на предприятия в интересах общественности.

По данным Human Rights Watch, каждый день кожевенные заводы сбрасывали в Буригангу около 21 000 м3 необработанных отходов, содержащих хром, свинец и другие химические вещества.

Хотя под международным давлением кожевенные фабрики должны были сменить местоположение в 2017 году, сотни незаконных предприятий (большинство из которых были построены без соблюдения экологических норм) продолжали загрязнять реку.

«Эти фабрики совершают два тяжких преступления – они работают без экологических разрешений и годами загрязняют реки», – Муджибур Рахман Ховладер, председатель Национальной комиссии по сохранению рек Бангладеш (NRCCB).

В последние годы правительство премьер-министра шейха Хасина активизировало усилия по спасению рек, организовав общенациональную кампанию по ликвидации незаконных предприятий с их берегов. Только в прошлом году власти прекратили деятельность 4 тысяч незаконных учреждений на берегах четырех рек Дакки.

Шейх Рокон, глава адвокатской группы Riverine People, заявил, что «по меньшей мере 38 рек в стране сейчас умирают из-за необузданного загрязнения и захвата земель».

«Правительство должно оперативно предпринимать меры против загрязнителей и захватчиков. В противном случае эти реки будут стерты с карты страны», – Шейх Рокон.

Буриганга — река, протекающая около Дакки, столицы Бангладеш; один из рукавов, соединяющих Ганг с Брахмапутрой. Средняя глубина реки составляет 12 метров. Буриганга — это важная транспортная артерия страны: судоходное движение по ней очень интенсивно. Несмотря на неприятный запах и черный цвет, местные жители используют реку для купания и стирки одежды.