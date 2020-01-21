В Бангладеш закроют 231 фабрику ради спасения Буриганги

В последние годы правительство премьер-министра шейха Хасина активизировало усилия по спасению рек, организовав общенациональную кампанию по ликвидации незаконных предприятий с их берегов. Только в прошлом году власти прекратили деятельность 4 тысяч незаконных учреждений на берегах четырех рек Дакки.

Шейх Рокон, глава адвокатской группы Riverine People, заявил, что «по меньшей мере 38 рек в стране сейчас умирают из-за необузданного загрязнения и захвата земель».