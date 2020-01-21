В Бангладеш закроют 231 фабрику ради спасения Буриганги

Верховный суд Бангладеш распорядился закрыть 231 предприятие, которые способствовали тому, что главная река Дакки стала одной из самых загрязненных в мире. Суд потребовал от властей страны предпринять незамедлительные меры против множества фабрик, включая заводы по производству красителей и каучука, а также кожевенные цеха, сбрасывающие жидкие промышленные отходы в Буригангу.
По данным Human Rights Watch, каждый день кожевенные заводы сбрасывали в Буригангу около 21 000 м3 необработанных отходов, содержащих хром, свинец и другие химические вещества.
Workers wash plastic bags used to carry industrial chemicals in the Buriganga river in Dhaka, Bangladesh— AFP news agency (@AFP) January 9, 2020
📸Munir Uz Zaman pic.twitter.com/CJOf9lxiFx
Хотя под международным давлением кожевенные фабрики должны были сменить местоположение в 2017 году, сотни незаконных предприятий (большинство из которых были построены без соблюдения экологических норм) продолжали загрязнять реку.
В последние годы правительство премьер-министра шейха Хасина активизировало усилия по спасению рек, организовав общенациональную кампанию по ликвидации незаконных предприятий с их берегов. Только в прошлом году власти прекратили деятельность 4 тысяч незаконных учреждений на берегах четырех рек Дакки.
Шейх Рокон, глава адвокатской группы Riverine People, заявил, что «по меньшей мере 38 рек в стране сейчас умирают из-за необузданного загрязнения и захвата земель».
Буриганга — река, протекающая около Дакки, столицы Бангладеш; один из рукавов, соединяющих Ганг с Брахмапутрой. Средняя глубина реки составляет 12 метров. Буриганга — это важная транспортная артерия страны: судоходное движение по ней очень интенсивно. Несмотря на неприятный запах и черный цвет, местные жители используют реку для купания и стирки одежды.