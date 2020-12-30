В Бангладеш живет семья без отпечатков пальцев

Редкое заболевание, от которого страдает семья Саркеров, называется адерматоглифией. Впервые о нем стало широко известно в 2007 году, когда к швейцарскому дерматологу Петеру Итину обратилась женщина в возрасте около двадцати лет, у которой были проблемы с въездом в США. Ее лицо соответствовало фотографии в ее паспорте, но таможенники не смогли записать отпечатки пальцев, потому что у нее их не было.

При осмотре профессор Итин обнаружил, что у женщины и восьми членов ее семьи было такое же странное состояние — плоские подушечки пальцев и уменьшенное количество потовых желез на руках. Работая с другим дерматологом Эли Спречером и аспирантом Жанной Ноусбек, профессор Итин изучил ДНК 16 членов семьи — семи с отпечатками пальцев и девяти без отпечатков.

В 2011 году команда выяснила, что причиной редкого заболевания оказался видоизмененный ген SMARCAD1. В то время о гене практически ничего не было известно. Оказалось, что мутация не вызвала никаких других вредных воздействий на здоровье, кроме воздействия на руки.

Дерматолог из Бангладеш диагностировал состояние семьи Саркеров как врожденную ладонно-подошвенную кератодермию, которая, по мнению профессора Итина, переросла во вторичную адерматоглифию — разновидность болезни, которая также может вызывать сухость кожи и снижение потоотделения ладоней и ступней. На эти симптомы жаловались Саркеры.

Потребуется дополнительное тестирование, чтобы подтвердить, что в семье есть какая-либо форма адерматоглифии. Профессор Спречер заявил, что его команда будет очень рада помочь семье с генетическим тестированием. Результаты этих тестов могут принести Саркерам некоторую уверенность, но не избавят от повседневной борьбы за полноценное существование в современном технологичном мире.

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