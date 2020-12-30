В Бангладеш живет семья без отпечатков пальцев

По крайней мере четыре поколения семьи Апу Саркера страдают чрезвычайно редким заболеванием, из-за которого подушечки пальцев остаются абсолютно гладкими.
22-летний Апу живет со своей семьей в деревне в северном районе Раджшахи. До недавнего времени он работал фельдшером. Его отец и дед были фермерами.
Редчайшая генетическая мутация, затронувшая лишь несколько человек в мире, встречается только в мужской линии семьи Апу. Житель Бангладеш отмечает, что раньше такая особенность их семьи никак не отражалась на их жизни. «Я не думаю, что дедушка когда-либо думал об этом как о проблеме», — говорит Апу.
The family with no fingerprints https://t.co/A1dVUhYmWU— BBC News (World) (@BBCWorld) December 26, 2020
Но за прошедшие десятилетия крошечные бороздки на пальцах, известные как дерматоглифы, стали наиболее собираемыми биометрическими данными в мире.
В 2008 году, когда Апу был еще мальчиком, в Бангладеш были введены национальные удостоверения личности для всех взрослых, а для базы данных требовался отпечаток большого пальца. Озадаченные сотрудники не знали, как выдать карту отцу Апу, Амалю Саркеру. В итоге он получил карточку с отметкой «БЕЗ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА».
В 2010 году отпечатки пальцев стали обязательными для паспортов и водительских прав. После нескольких попыток Амаль смог получить паспорт, предъявив справку из медкомиссии. В 2016 году правительство сделало обязательным сопоставлять отпечаток пальца с национальной базой данных для покупки SIM-карты для мобильного телефона. И это стало проблемой уже для Апу.
«Продавцы казались сбитыми с толку, когда я пошел покупать SIM-карту. Их программное обеспечение зависало каждый раз, когда я касался сенсора», — говорит Апу. Юноше было отказано в покупке, и все члены его семьи мужского пола теперь используют SIM-карты, выпущенные на имя его матери.
Редкое заболевание, от которого страдает семья Саркеров, называется адерматоглифией. Впервые о нем стало широко известно в 2007 году, когда к швейцарскому дерматологу Петеру Итину обратилась женщина в возрасте около двадцати лет, у которой были проблемы с въездом в США. Ее лицо соответствовало фотографии в ее паспорте, но таможенники не смогли записать отпечатки пальцев, потому что у нее их не было.
При осмотре профессор Итин обнаружил, что у женщины и восьми членов ее семьи было такое же странное состояние — плоские подушечки пальцев и уменьшенное количество потовых желез на руках. Работая с другим дерматологом Эли Спречером и аспирантом Жанной Ноусбек, профессор Итин изучил ДНК 16 членов семьи — семи с отпечатками пальцев и девяти без отпечатков.
В 2011 году команда выяснила, что причиной редкого заболевания оказался видоизмененный ген SMARCAD1. В то время о гене практически ничего не было известно. Оказалось, что мутация не вызвала никаких других вредных воздействий на здоровье, кроме воздействия на руки.
Дерматолог из Бангладеш диагностировал состояние семьи Саркеров как врожденную ладонно-подошвенную кератодермию, которая, по мнению профессора Итина, переросла во вторичную адерматоглифию — разновидность болезни, которая также может вызывать сухость кожи и снижение потоотделения ладоней и ступней. На эти симптомы жаловались Саркеры.
Потребуется дополнительное тестирование, чтобы подтвердить, что в семье есть какая-либо форма адерматоглифии. Профессор Спречер заявил, что его команда будет очень рада помочь семье с генетическим тестированием. Результаты этих тестов могут принести Саркерам некоторую уверенность, но не избавят от повседневной борьбы за полноценное существование в современном технологичном мире.
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