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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

В Бельгии появилось «мусорное шоссе»: фото

Анастасия Баринова
06 сентября 2021
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Фото: Marc Burleigh/phys.org
В результате стихийного бедствия образовались тонны отходов, для которых нет подходящего полигона.

Заброшенное шоссе в восточной Бельгии засыпано километрами мусора. Сломанные холодильники, мебель, шторы, игрушки, электроника, фрагменты металла и осколки стекла: все это было свезено сюда из десятков населенных пунктов, пострадавших во время недавних наводнений.

15 июля в Бельгии и нескольких соседних странах за 24 часа выпало от 100 до 150 миллиметров осадков: это почти вдвое превышает месячную норму. Множество домов оказались непригодными для проживания, множество вещей больше нельзя было использовать.

После того, как спасатели разобрали завалы, чтобы убедиться в отсутствии живых пострадавших, городам требовалось избавиться от мусора и обломков. Однако существующие в стране полигоны на такую нагрузку не рассчитаны, и каждый муниципалитет пытался решить проблему своими силами.

Компания INTRADEL, отвечающая за вывоз и утилизацию мусора в Льеже, оценила объем отходов на уровне 160 тонн. Для них были найдены три временные площадки, при этом большая часть, 90 тонн, досталась автомагистрали, по которой уже никто не ездит.

Власти понимают, что это — решение на краткосрочную перспективу. По плану, около 40% мусора будет сожжено, и еще 60% переработано, но на это уйдет не менее девяти месяцев. Пока же представители INTRADEL контролируют ситуацию на импровизированной свалке.

Дорожное покрытие предотвращает просачивание токсичных отходов в верхний слой почвы, а брезент закрывает видимые части дороги от близлежащих домов. Полигон охраняют от мародеров: в поисках чего-либо пригодного они разворошат горы мусора, увеличив экологическую нагрузку на окружающую местность. Кроме того, специалисты по борьбе с вредителями регулярно исследуют этот восьмикилометровый участок, избавляясь от крыс, а грузовики разбрызгивают воду, чтобы снизить уровень пыли и запахов.

Посмотрите, как горит крупнейшая нелегальная свалка в Европе, или как горит крупнейшее в мире кладбище шин.

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