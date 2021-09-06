В Бельгии появилось «мусорное шоссе»: фото

Заброшенное шоссе в восточной Бельгии засыпано километрами мусора. Сломанные холодильники, мебель, шторы, игрушки, электроника, фрагменты металла и осколки стекла: все это было свезено сюда из десятков населенных пунктов, пострадавших во время недавних наводнений.

15 июля в Бельгии и нескольких соседних странах за 24 часа выпало от 100 до 150 миллиметров осадков: это почти вдвое превышает месячную норму. Множество домов оказались непригодными для проживания, множество вещей больше нельзя было использовать.

После того, как спасатели разобрали завалы, чтобы убедиться в отсутствии живых пострадавших, городам требовалось избавиться от мусора и обломков. Однако существующие в стране полигоны на такую нагрузку не рассчитаны, и каждый муниципалитет пытался решить проблему своими силами.

Компания INTRADEL, отвечающая за вывоз и утилизацию мусора в Льеже, оценила объем отходов на уровне 160 тонн. Для них были найдены три временные площадки, при этом большая часть, 90 тонн, досталась автомагистрали, по которой уже никто не ездит.