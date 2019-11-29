В Белоруссии запретят использовать пластиковую посуду в общепите

В начале 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства разработать поэтапные меры по сокращению использования полиэтиленовых упаковок с заменой на более экологичные материалы. Сейчас начали предприниматься первые шаги по реализации этого плана: 27 ноября Совет Министров Республики Беларусь одобрил изменения в правила продажи ряда товаров и осуществления общественного питания.

Новая версия закона направлена на сокращение использования одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, а также приема и хранения пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока годности. Нововведение распространяется на сферу общепита; применяться оно начнет с 1 января 2021 года. В течение ближайших трех месяцев Министерство антимонопольного регулирования и торговли должно разработать подробный перечень одноразовой посуды, которая должна быть выведена из обихода.