В Белоруссии запретят использовать пластиковую посуду в общепите

В начале 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства разработать поэтапные меры по сокращению использования полиэтиленовых упаковок с заменой на более экологичные материалы. Сейчас начали предприниматься первые шаги по реализации этого плана: 27 ноября Совет Министров Республики Беларусь одобрил изменения в правила продажи ряда товаров и осуществления общественного питания.
Новая версия закона направлена на сокращение использования одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, а также приема и хранения пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока годности. Нововведение распространяется на сферу общепита; применяться оно начнет с 1 января 2021 года. В течение ближайших трех месяцев Министерство антимонопольного регулирования и торговли должно разработать подробный перечень одноразовой посуды, которая должна быть выведена из обихода.
По данным Greenpeace, в настоящее время 127 стран законодательно регулируют оборот одноразового пластика. Экологи считают, что к их числу пора присоединиться и России. В список, который представители организации предложили на рассмотрение Минприроды, вошли пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры, пищевые контейнеры, чашки и другая посуда, ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки и многое другое. Узнайте об альтернативных видах упаковки на основе экологически чистых материалов.