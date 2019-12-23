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Жизнь планеты

В Ботаническом саду МГУ началась «Тропическая зима»

23 декабря 2019
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Аптекарский огород
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Аптекарский огород
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Аптекарский огород
21 декабря в «Аптекарском огороде» стартовал крупнейший в России XI ежегодный Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» с редчайшими растениями со всего света.

Посетители «Тропической зимы» увидят редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе.

Помимо орхидей в «Тропической зиме» участвуют самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки.

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Фото: Аптекарский огород
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Фото: Аптекарский огород
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Фото: Аптекарский огород

В довершение праздника флоры — одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».

В концертной программе декабря и января — новогодние концерты и шоу в закрытой для обычного посещения исторической Субтропической оранжерее.

На протяжении всего фестиваля будут появляться и зацветать новые растения. Экспозиция обновляется несколько раз в неделю.

«Тропическая зима» продлится до апреля 2020 года.

Официальный сайт Ботанического сада МГУ