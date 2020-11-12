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Жизнь планеты

В Ботсване нашли один из самых крупных алмазов в истории

National Geographic Россия
12 ноября 2020
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Фото: Lucara Diamond Corp.
Это белый бриллиант на 998 карат.

Компания Lucara Diamond Corp. объявила об обнаружении алмаза массой в 998 карат, что делает его одним из пяти крупнейших когда-либо обнаруженных алмазов в истории. Драгоценный камень был найден в шахте Карове канадским горняком. 

Эта шахта уже давно известна в качестве «колыбели» крупных драгоценных камней. В 2015 году здесь был обнаружен алмаз Lesedi La Rona («Наш свет») весом 1109 карат, который был продан за 53 миллиона долларов. Еще один камень весом в 813 карат, получивший название Constellation («Созвездие»), принес компании рекордные 63 миллиона долларов — рекордная для необработанного алмаза сумма. 

В прошлом году на руднике был найден алмаз массой 1758 карат, однако этот камень оказался неоднородным, и его разделили на несколько бриллиантов. Таким же образом поступят и с последней находкой. 

«Lucara очень довольна продолжающимся извлечением крупных высококачественных алмазов из южной части рудника Карове. Мы с нетерпением ждем благополучного завершения 2020 года и продолжения успеха в этой шахте», — Эйра Томас, президент Lucara Diamond Corp.

Самый большой из когда-либо обнаруженных алмазов — это Cullinan («Звезда Африки»), найденный недалеко от Претории в Южной Африке в 1905 году. Он имел размеры 100х65х50 мм и массу 3106,75 карата (621,35 грамма). Впоследствии «Куллинан» был разделен на девять частей, самые крупные из которых вошли в коллекцию драгоценностей британской монархии и являются частью украшения британской короны. 

За все время своего существования компания Lucara Diamond Corp. объявила о нахождении уже 31 алмаза весом более 100 карат. 

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