В Ботсване нашли один из самых крупных алмазов в истории

Компания Lucara Diamond Corp. объявила об обнаружении алмаза массой в 998 карат, что делает его одним из пяти крупнейших когда-либо обнаруженных алмазов в истории. Драгоценный камень был найден в шахте Карове канадским горняком.

Эта шахта уже давно известна в качестве «колыбели» крупных драгоценных камней. В 2015 году здесь был обнаружен алмаз Lesedi La Rona («Наш свет») весом 1109 карат, который был продан за 53 миллиона долларов. Еще один камень весом в 813 карат, получивший название Constellation («Созвездие»), принес компании рекордные 63 миллиона долларов — рекордная для необработанного алмаза сумма.

В прошлом году на руднике был найден алмаз массой 1758 карат, однако этот камень оказался неоднородным, и его разделили на несколько бриллиантов. Таким же образом поступят и с последней находкой.