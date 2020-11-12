В Ботсване нашли один из самых крупных алмазов в истории

Компания Lucara Diamond Corp. объявила об обнаружении алмаза массой в 998 карат, что делает его одним из пяти крупнейших когда-либо обнаруженных алмазов в истории. Драгоценный камень был найден в шахте Карове канадским горняком.
Эта шахта уже давно известна в качестве «колыбели» крупных драгоценных камней. В 2015 году здесь был обнаружен алмаз Lesedi La Rona («Наш свет») весом 1109 карат, который был продан за 53 миллиона долларов. Еще один камень весом в 813 карат, получивший название Constellation («Созвездие»), принес компании рекордные 63 миллиона долларов — рекордная для необработанного алмаза сумма.
В прошлом году на руднике был найден алмаз массой 1758 карат, однако этот камень оказался неоднородным, и его разделили на несколько бриллиантов. Таким же образом поступят и с последней находкой.
“Lucara is extremely pleased with the continued recovery of large high-quality diamonds from the South Lobe of the Karowe mine. We look forward to a safe finish to 2020 and continued success at Karowe."— Lucara Diamond Corp (@LucaraDiamond) November 10, 2020
— Eira Thomas, President and CEO
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Самый большой из когда-либо обнаруженных алмазов — это Cullinan («Звезда Африки»), найденный недалеко от Претории в Южной Африке в 1905 году. Он имел размеры 100х65х50 мм и массу 3106,75 карата (621,35 грамма). Впоследствии «Куллинан» был разделен на девять частей, самые крупные из которых вошли в коллекцию драгоценностей британской монархии и являются частью украшения британской короны.
За все время своего существования компания Lucara Diamond Corp. объявила о нахождении уже 31 алмаза весом более 100 карат.